Wyjeżdżasz na wakacje? Uczestniczka "MasterChefa", zdradza które produkty możesz zostawić w lodówce bez obaw

Przed wyjazdem na urlop nie musisz opróżniać całej lodówki - dietetyczka kliniczna podpowiada, które produkty mogą spokojnie poczekać na twój powrót.

Dowiedz się, które artykuły spożywcze bezwzględnie musisz usunąć, aby uniknąć zepsucia i niemiłych niespodzianek po powrocie.

Odkryj listę produktów, które bez obaw możesz zostawić w lodówce, oraz poznaj zasady prawidłowego przechowywania, by żywność zachowała świeżość.

Pakowanie walizek, zamykanie okien, podlewanie kwiatów i sprawdzanie, czy na pewno zabraliśmy dokumenty. Przed wyjazdem lista rzeczy do zrobienia potrafi nie mieć końca. W tym całym zamieszaniu warto pamiętać również o lodówce. Jak podkreśla dietetyczka kliniczna Roksana Środa:

Dłuższy wyjazd to próba dla przechowywanej żywności. Jeżeli w czasie wyjazdu dojdzie do krótkotrwałej przerwy w dostawie prądu lub lodówka nie będzie otwierana, wewnątrz panuje stała temperatura, ale upływ czasu i tak wywiera wpływ na jakość odżywczą produktów. Co to oznacza w praktyce? Degradacja witaminy C i folianów: nawet w niskiej temperaturze warzywa i owoce pozostawione na kilkanaście dni stracą od 30% do nawet 70% wartości początkowej tych witamin.Utlenianie tłuszczów: otwarte tłuszcze, sosy czy nabiał obfitujący w kwasy tłuszczowe podlegają procesowi jełczenia, co obniża jakość odżywczą.Rozwój mikroflory: przy awarii zasilania, dochodzi do namnażania licznych bakterii, np. listerii - mówi ekspertka.

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Te produkty mogą spokojnie leżeć w lodówce. Nie musisz się ich pozbywać przed wyjazdem

Jak podkreśla ekspertka, istnieją jednak grupy produktów, które możemy bez obaw pozostawić w lodówce na nieco dłużej. Co zatem przetrwa próbę czasu i możesz je zostawić na dłużej?

Twarde, dojrzewające sery (np. parmezan) - w szczelnym opakowaniu. Masło w zamkniętym pojemniku, kiszonki i ogórki konserwowe, zamknięte fabrycznie sosy, musztardy, chrzany, keczupy, nieotwarte napoje i pasteryzowane przetwory w słoikach - wyjaśnia specjalistka.

Roksana Środa radzi - tych produktów nigdy nie zostawiaj w lodówce podczas wakacji

Uczestniczka "MasterChefa" wyjaśnia, których produktów spożywczych nie powinniśmy nigdy zostawiać na okres urlopu w naszych lodówkach.

Jeśli tylko jest taka możliwość, to postaraj się zjeść wszystkie produkty przed wyjazdem lub rozdaj je rodzinie, lub przyjaciołom, aby na pewno nic się nie zmarnowało! Jeśli jednak jest to niemożliwe, to po powrocie zrób porządny przegląd tego, co zostało… W takiej sytuacji bezwzględnie musisz wyrzucić otwarte mięso, surowe ryby i owoce morza (nawet jeśli nie pachną nieprzyjemnie), otwarte przetwory mleczne, ugotowane potrawy, zupy i gotowe sałatki pozostawione na dłużej, niż 4–5 dni, jajka z pękniętą skorupką lub produkty zawierające surowe jajka (np. domowe majonezy) - mówi dietetyczka.

Miejsce i sposób przechowywania są kluczowe

Przed wyjazdem warto poświęcić kilka minut na przejrzenie każdego poziomu lodówki. Nie wszystkie grupy produktów powinny być przechowywane w jednym miejscu. Aby dłużej zachowały świeżość i walory odżywcze, należy pamiętać o strefach chłodzenia w lodówce.

Aby zachować optymalny smak, świeżość i wartość odżywczą produktów, warto zastosować podział na strefy chłodzenia. Ciepłe powietrze unosi się do góry, dlatego dolne partie lodówki są zazwyczaj chłodniejsze, niż górne. Górna półka (najwyższa temperatura) —> potrawy, które wymagają tylko podgrzania, dżemy, konfitury, ciasta, produkty o długim terminie przydatności, gotowane potrawy w pojemnikach.Środkowa półka (strefa stabilna) —> produkty mleczne, sery żółte i pleśniowe, jajka, gotowane zupy.Dolna półka (najchłodniejsza strefa) —> surowe mięso, drób, świeże ryby i owoce morza.Szuflady na dole (wysoka wilgotność) —> warzywa (sałaty, marchew, rzodkiewki, brokuły, kalafior) oraz owoce (jagodowe, jabłka, gruszki).Boczne drzwiczki (strefa najcieplejsza) —> ketchup, musztardę, chrzan, sosy w butelkach, wyciśnięte soki w pasteryzowanych opakowaniach, masło, napoje - wyjaśnia Roksana Środa.

Jeśli zastosujemy się do tych kilku zasad, z pewnością po powrocie z wakacji w lodówce nie spotka nas niemiła niespodzianka.

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