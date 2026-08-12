Aryna Sabalenka w mikroskopijnym bikini. Fani apelują o powrót na kort

Po wyczerpujących spotkaniach na korcie Aryna Sabalenka wywołała spore poruszenie, udostępniając wiralowe wideo ze swojego egzotycznego urlopu.

Czołowa zawodniczka światowego zestawienia WTA imponuje w niezwykle kusym stroju kąpielowym, eksponując atletyczną figurę w trakcie odpoczynku.

Zobacz, z jakiego powodu pomimo wielu pochlebstw, spora grupa sympatyków kieruje w jej stronę ostre zarzuty i żąda koncentracji przed US Open.

Urlop Aryny Sabalenki w czerwonym bikini. Gwiazda tenisa zachwyca przed kamerą

Słabszy występ na Wimbledonie oraz błyskawiczna eliminacja z rozgrywek National Bank Open w Toronto skłoniły Arynę Sabalenkę do regeneracji sił na egzotycznym urlopie. Znana tenisistka, której instagramowe konto zgromadziło już ponad 5,5 miliona obserwujących, opublikowała niedawno zwiastun kolejnego epizodu ze swojego osobistego vloga. Udostępnione w sieci ujęcia z pewnością potrafią przyciągnąć wzrok, wzbudzając spore zainteresowanie.

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Udostępniony materiał ukazuje moment, w którym popularna sportsmenka pozbywa się odzieży i w bardzo obcisłym, szkarłatnym stroju kąpielowym wynurza się z krystalicznie czystego oceanu. Białorusinka z uśmiechem na twarzy popija egzotyczny napój, porusza się w rytm muzyki i łapie opaleniznę, eksponując atletyczną sylwetkę. Taki krótki odpoczynek od morderczych treningów najwyraźniej wpływa na nią rewelacyjnie.

„Zawodowi sportowcy nie mają zbyt wiele czasu, aby gdzieś tak naprawdę wyluzować” – przyznała Białorusinka. „Potrzebuję tylko dobrego jedzenia, dobrej muzyki, słonecznych dni i to jest mój absolutny mus. Reszta to bonusy” – dodała.

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Ostra reakcja internautów na wideo z Aryną Sabalenką. Obserwatorzy żądają tenisa

Wakacyjny materiał doprowadził do potężnej dyskusji wśród użytkowników platformy. Znaczna część sympatyków była pod wielkim wrażeniem parametrów fizycznych gwiazdy, zasypując ją morzem pochlebstw. „Uwielbiam to. Dziewczyno, jesteś ogniem!” – skomentował internauta. „Jesteś najlepsza!!” – napisał kolejny. „Bez skazy, żadna bogini nie może się równać z takim pięknem” – podsumował trzeci fan.

Mimo to sielankowy relaks Białorusinki spotkał się też ze sporą dawką krytyki. Niektórzy obserwatorzy wyrazili obawę, iż zagraniczny wyjazd brutalnie zaburza cykl treningowy przed nadchodzącym turniejem US Open. Warto przypomnieć, że w Nowym Jorku zawodniczka postara się obronić mistrzostwo wywalczone rok temu, dlatego wielu sympatyków domaga się od niej stuprocentowego zaangażowania w sport. „Idź naprzód, dla siebie i dla swoich fanów” – prosił jeden z użytkowników. „Proszę, więcej tenisa” – napisał ktoś inny. „Jesteś najlepsza! Czekamy na ciebie na US Open!!” – dodała kolejna osoba.

Cała sytuacja udowadnia, że chociaż miłośnicy chętnie śledzą pozasportowe losy swojej idolki, to zdecydowanie bardziej zależy im na jej kolejnych sportowych triumfach i wielkich sukcesach.