PGE Projekt Warszawa pozyskał atakującego. Kto zasilił stołeczną drużynę?

Włoski mistrz świata Yuri Romano zmienia barwy

Yuri Romano to siatkarz z wielkimi sukcesami na swoim koncie. Z reprezentacją Włoch triumfował w mistrzostwach świata w 2022 oraz 2025 roku. Atakujący związał się ze stołecznym klubem dwuletnią umową. W środę oficjalnie potwierdzono jego przejście do polskiej ekstraklasy. Dla 29-letniego zawodnika to zupełnie nowy etap w sportowej karierze.

Dotychczasowy dorobek klubowy Włocha opierał się głównie na występach w jego ojczyźnie. Reprezentował między innymi barwy Gas Sales Bluenergy Piacenza w latach 2022-25. Ostatni sezon rozegrał natomiast w rosyjskim zespole Fakieł Jamał. Teraz utytułowany gracz zdecydował się na spróbowanie swoich sił w lidze polskiej. Siatkarz wiąże z nowym wyzwaniem wielkie nadzieje.

„Dołączenie do PGE Projektu Warszawa to dla mnie wielkie wyzwanie i ważny krok w karierze. Polska liga od lat uchodzi za jedną z najsilniejszych na świecie, a projekt budowany w Warszawie wywarł na mnie ogromne wrażenie. Nie mogę się doczekać pierwszych treningów w Warszawie, poznania drużyny i gry przed naszymi kibicami. Jestem tu, by walczyć o najwyższe cele” – podkreślił Romano, cytowany w komunikacie prasowym.

Jak wygląda nowy skład warszawskiej drużyny?

Władze klubu intensywnie pracują nad skompletowaniem bardzo silnej kadry. PGE Projekt Warszawa przedłużył kontrakty z wieloma kluczowymi zawodnikami. W drużynie zostają między innymi Damian Wojtaszek, Maciej Olenderek, Jan Firlej, Jurij Semeniuk oraz Karol Kłos. Swoje umowy parafowali również Bartosz Gomułka, Bartosz Bednorz, Kevin Tillie i Brandon Koppers. Zespół zyskał także nowych graczy, takich jak Aleksander Śliwka i Bartłomiej Lemański, a głównym trenerem został Włoch Roberto Piazza.

Z warszawską drużyną pożegnało się trzech dotychczasowych siatkarzy. Stołeczny klub opuścili Jakub Kochanowski, Bartosz Firszt oraz Linus Weber. Zarząd liczy, że zakontraktowane nabytki w pełni zrekompensują te ubytki kadrowe. Włodarze nie ukrywają wielkiego zadowolenia z podpisania umowy ze światowej klasy atakującym. Najnowszy transfer ma pomóc w walce o najważniejsze polskie i europejskie trofea.