Anna Lewandowska podbija Chicago. Fani nie dowierzają, co zrobiła tuż po wylądowaniu w USA

Anna Lewandowska i jej córki dołączyły wreszcie do Roberta Lewandowskiego w Stanach Zjednoczonych. Rodzina jest znów w komplecie.

Zaraz po długiej podróży z Europy, słynna trenerka od razu udała się na intensywny trening .

. Zdjęcia z Chicago robią furorę w sieci, a fani są zachwyceni energią i entuzjazmem pary w „Wietrznym Mieście”.

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Anna Lewandowska poleciała do USA. Nie traciła czasu na odpoczynek

Robert Lewandowski dołączył do Chicago Fire i przygotowuje się do kolejnych meczów, a w tym czasie Anna Lewandowska oraz jej dwie córki, Klara i Laura, zajmowały się pakowaniem na wyjazd. W końcu dołączyły do piłkarza w Stanach Zjednoczonych. Anna od samego początku nie zamierza tracić tam czasu. Trenerka opublikowała w sieci całą serię kadrów uwieczniających ich pierwsze chwile w słynnym amerykańskim mieście, podpisując post krótko: "Camera roll lately" z dopiskiem US.

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Wśród zaprezentowanych fotografii znalazły się ujęcia z lotu, spacery z dziećmi po Chicago i zdjęcia z ukochanym mężem. Prawdziwe zaskoczenie wzbudziła jednak ogromna witalność Lewandowskiej po opuszczeniu samolotu. Zamiast leczyć jet lag, natychmiast znalazła odpowiednie miejsce do ćwiczeń i wykonała trening, czym wprawiła w osłupienie wielu komentujących.

„Ania, Ty jesteś niemożliwa! Świeżo co wylądowałaś, a popędziłaś zrobić rozeznanie, gdzie można potrenować! Czapki z głów!” – skomentowała jedna z użytkowniczek Instagrama.

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Agata Rubik komentuje zdjęcia Lewandowskiej z Chicago

Rodzinne ujęcia Lewandowskich zza oceanu wywołały masę entuzjastycznych reakcji wśród fanów polskiej pary. Na fotografiach możemy podziwiać, jak gwiazdy w wyśmienitych nastrojach przemierzają ulice miasta, trzymając się za ręce. Ten sielankowy klimat natychmiast wywołał lawinę komplementów, a pod najnowszym postem trenerki swój komentarz zamieściła nawet Agata Rubik.

„American Girls” – podsumowała żona znanego muzyka, załączając emotikonkę z sercami zamiast oczu.

W sekcji komentarzy pojawiły się głosy fanów liczących na to, że pobyt w Ameryce da Lewandowskim tak upragniony spokój z dala od wścibskich oczu, z czym mają problem na Starym Kontynencie. Dodatkowo rodacy na stałe przebywający w Chicago entuzjastycznie przywitali Annę na amerykańskiej ziemi. Wyjazd do USA z pewnością dostarczy rodzinie nowych, ekscytujących wrażeń, a sympatycy z wypiekami na twarzy będą śledzić ich kolejne kroki na nowym lądzie.