Open'er Festival 2027 - daty. Kiedy się odbędzie? Kto wystąpi? Najważniejsze informacje

Za nami kolejna edycja Open'er Festival

Open'er Festival 2026 to już przeszłość. Za nami cztery dni niesamowitych koncertów w Trójmieście. Na początku lipca tego roku na festiwalowych scenach w Gdyni zaprezentowali się m.in. Jennie, Zara Larsson, Florence + The Machine, The Cure, Nick Cave, Teddy Swims, Calvin Harris, Martin Garix, Addison Rae, The xx, Halsey, Clipse, Kneecap, Sobel, Kasia Lins, Oki, Zalia, PinkPantheress, Jade, Helena Englert czy Sw@da x Niczos. Na imprezie pojawiły się tysiące fanów tych artystów. Bawiło się też wiele polskich gwiazd, m.in. Robert i Anna Lewandowscy, Wojciech i Marina Szczęśni, Bagi i Magdalena Tarnowska, Julia Wieniawa, Maciej Musiał oraz influencerki Maffashion i Jessica Mercedes. Nie ma wątpliwości, że kolejna edycja wydarzenia znów będzie się cieszyć dużym zainteresowaniem. Co wiemy o Open'er Festival 2027?

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Open'er Festival 2027 - daty. Kiedy i gdzie odbędą się koncerty?

Open'er Festival 2027 został potwierdzony. Organizatorzy imprezy potwierdzili, kiedy i gdzie odbędzie się przyszłoroczna edycja. Open'er Festival powróci 30 czerwca 2027 i potrwa do 3 lipca 2027. Oznacza to, że po raz pierwszy od 4 lat wydarzenie odbędzie się na przełomie czerwca i lipca. Miejsce nie ulegnie zmianie. Ponownie będzie to Lotniska Gdynia-Kossakowo. Już teraz można rezerwować hotele, ponieważ najbardziej atrakcyjne oferty z pewnością szybko znikną.

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Open'er Festival 2027 - gwiazdy. Kto wystąpi?

Już teraz wszyscy się zastanawiają, kto wystąpi na Open'er Festival 2027. Na potwierdzenie artystów jest jednak zdecydowanie za wcześnie. Warto obserwować, kto znany wydaje nowy płyty oraz jacy artyści będą zyskiwali popularność w nadchodzącym czasie. Dużo o potencjalnej liście gwiazd powiedzą nam też line-upy na przyszłoroczną Coachellę, Glastonbury czy Primavera Sound.