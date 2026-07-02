Bagi i Magdalena Tarnowska bawią się na Open'erze. Miłość kwitnie!

Bagi i Magda Tarnowska pojechali na Open'er Festival 2026

Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska spędzą pierwszy tydzień lipca w przebojowym stylu. Jedna z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu spakowała walizki, wsiadła w samochód i ruszyła do Trójmiasta. Nie bez powodu, bo to właśnie tam, na Lotnisku Gdynia-Kossakowo odbywa się Open'er Festival 2026. Na tej imprezie co roku pojawia się wiele gwiazd, ale nie ma wątpliwości, że Bagi i Madzia będą zwracali szczególną uwagę. Informacja o ich związku ucieszyła wiele osób, ponieważ już w "Tańcu z gwiazdami" dostrzegano między nimi szczególną chemię. Na początku lipca znów będą razem tańczyć, ale nie tango czy walca, a w rytm światowych hitów. Na Instagramie już mogliśmy zobaczyć, jak Madzie świetnie bawiła się na koncercie Zary Larsson. Z kolei Mikołaj znalazł chwilę, aby spotkać się z fanami. Zdjęcia z ich pierwszego dnia na Open'erze znajdziecie w naszej galerii.

ZOBACZ TAKŻE: Zara Larsson zatańczyła z fanem na Open'erze. Okazało się, że to radny z Konina

Ewa Makówka o znajomości z Bagim. Żałuje, że mówiła o przeprowadzce do Warszawy

Gwiazdy na Open'erze 2026

Bagi i Magdalena Tarnowska to zaledwie początek długiej listy gwiazd, które wybrały się do Gdyni na Open'er Festival 2026. Pierwszego dnia imprezy pojawili się tam już Robert i Anna Lewandowscy, a także Wojciech Szczęsny i Marina Łuczenko-Szczęsna. Nie mogło zabraknąć influencerek, dla których takie wydarzenia to okazje do pokazywania stylizacji. W Gdyni są już też Maffashion i Jessica Mercedes. Na miejscu widziana była również dziennikarka muzyczna Gabi Drzewiecka. Wśród gwiazd występujących na scenie była Helena Englert, której kibicowała mama Beata Ścibakówna. To dopiero początek Open'era, a więc na pewno pojawi się tam jeszcze więcej znanych twarzy.