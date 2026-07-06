Zamiast mąki dodaje do placków ziemniaczanych ten składnik. Są bardziej chrupiące i mniej nasączone tłuszczem

Tradycyjne placki ziemniaczane zyskują nową, lżejszą odsłonę, stając się zdrowszą i bardziej sycącą alternatywą dla klasycznej wersji.

Sekret tkwi w zastąpieniu jednego powszechnego składnika, co gwarantuje im niezrównaną chrupkość i dodatkowe wartości odżywcze.

Odkryj ten prosty trik, dzięki któremu twoje placki będą nie tylko pyszne, ale i znacznie bardziej sycące - poznaj klucz do idealnej receptury.

Placki ziemniaczane to jedno z tradycyjnych dań polskiej kuchni. Goszczą na naszych stołach bardzo często jako samodzielne danie lub dodatek np. do gulaszu. Niezwykle ważne jest dokładne odciśnięcie startych ziemniaków z nadmiaru wody. Im mniej wilgoci znajdzie się w masie, tym mniej tłuszczu placki wchłoną podczas smażenia. W efekcie pozostaną lekkie, złociste i chrupiące z zewnątrz, a jednocześnie miękkie w środku. Niewielka zmiana w recepturze potrafi całkowicie odmienić charakter popularnego dania. Zamiast mąki pszennej, którą tradycyjnie dodajemy do masy, wrzuć inny popularny składnik, a placki będą znacznie bardziej chrupiące.

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Zamiast mąki pszennej dodaj do placków ziemniaczanych ten składnik. Będą chrupiące i mniej kaloryczne

Zamiast mąki pszennej dodaję do masy na placki ziemniaczane płatki owsiane, to właśnie dzięki temu moje danie jest niezwykle chrupiące. Płatki można zastosować na dwa sposoby: dodać je po zmieleniu w blenderze na drobną mąkę, która doskonale zastępuje mąkę pszenną. Drugi to dodanie ich w całości do masy ziemniaczanej. Wówczas wchłaniają nadmiar wilgoci, dzięki czemu ciasto lepiej się formuje, a gotowe placki są bardziej zwarte, przyjemnie chrupią podczas jedzenia, a dodatkowo podczas smażenia wchłaniają mniej tłuszczu. Płatki owsiane są również cennym źródłem błonnika pokarmowego, który wspiera pracę układu trawiennego i zapewnia uczucie sytości na dłużej. Zawierają także witaminy z grupy B oraz składniki mineralne, dlatego stanowią wartościowy element codziennej diety. Choć nie są rozwiązaniem dla każdego - osoby z celiakią powinny wybierać wyłącznie certyfikowane płatki bezglutenowe - dla większości stanowią prosty sposób na urozmaicenie domowych przepisów.

Osoby dbające o linię mogą dodatkowo ograniczyć ilość tłuszczu, przygotowując je w piekarniku albo frytkownicy beztłuszczowej. Taka metoda pozwala zachować smak tradycyjnego dania, jednocześnie zmniejszając jego kaloryczność.

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