Zmiana selekcjonera reprezentacji Meksyku. Kto poprowadzi drużynę po Javierze Aguirre?

Trzecia kadencja zakończona w fazie pucharowej

Javier Aguirre przestał pełnić funkcję trenera po porażce 2:3 z reprezentacją Anglii w jednej ósmej finału. Była to już trzecia przygoda szkoleniowca z meksykańską kadrą narodową. Wcześniej prowadził zespół w turniejach w 2002 oraz 2010 roku, za każdym razem docierając do tej samej fazy rozgrywek. Został zatrudniony dwa lata temu, aby osiągnąć sukces w mistrzostwach współorganizowanych przez Meksyk, Stany Zjednoczone oraz Kanadę.

Reprezentacja Meksyku zaprezentowała się z bardzo dobrej strony w trakcie tegorocznych mistrzostw świata. W grupie A drużyna zgromadziła komplet dziewięciu punktów w trzech rozegranych meczach. Gospodarze turnieju pokonali kolejno Republikę Południowej Afryki 2:0, Koreę Południową 1:0 oraz Czechy 3:0. Następnie w jednej szesnastej finału wygrali z Ekwadorem 2:0, a pierwszą bramkę stracili dopiero w przegranym starciu z Anglikami.

Jakie wyzwania czekają teraz Rafaela Marqueza?

Nowym selekcjonerem oficjalnie mianowano dotychczasowego asystenta, który był wieloletnim kapitanem kadry, rozegrał w niej sto czterdzieści siedem spotkań i strzelił siedemnaście goli. Czterdziestosiedmioletni Rafael Marquez ma za zadanie przygotować zespół do kolejnych mistrzostw świata w 2030 roku. Turniej ten odbędzie się na terenie Hiszpanii, Portugalii oraz Maroka. Zmiana sześćdziesięciosiedmioletniego Aguirre, który jako piłkarz dotarł do ćwierćfinału mundialu w 1986 roku, była zaplanowana przez federację już wcześniej.

Legenda meksykańskiej piłki nożnej uczestniczyła w pięciu mundialach w latach 2002-2018, a dodatkowo dwukrotnie wywalczyła Złoty Puchar CONCACAF. Były środkowy obrońca w latach 2003-2010 reprezentował barwy Barcelony, z którą dwa razy wygrał Ligę Mistrzów i cztery razy mistrzostwo Hiszpanii. Zakończył karierę zawodniczą w 2018 roku, po czym rozpoczął pracę trenerską. W latach 2022-2024 prowadził czwartoligowe rezerwy Barcelony, by w 2024 roku dołączyć do meksykańskiego sztabu.