Adoratorki dorwały Macieja Musiała na Open'erze. Nie udało mu się ukryć w tłumie

Maciej Musiał zauważony na Open'erze

Open'er Festival to wydarzenie muzyczne, które przyciąga nawet największe gwiazdy. Jedną ze znanych osób, które bardzo lubią takie imprezy, jest Maciej Musiał. Aktor na początku lipca wsiadł w swoje szybkie auto i ruszył do Trójmiasta. W porównaniu do niektórych influencerów nie zdecydował się na przykuwającą uwagę stylówkę. Maciek postawił na zwykły ubiór, który zapewne miał pomóc zachować dyskrecję. To się niestety nie udało. Nawet w bluzie z kapturem został zauważony przez adoratorki, które pobiegły do niego z prośbą o zdjęcie. Pochwaliły się nimi w mediach społecznościowych.

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Maciej Musiał bał się powrotu "Rodzinki.pl"

Nawet w sklepie nie miał spokoju!

Maciej Musiał nie ma chwili wytchnienia nawet podczas wyjścia na szybkie zakupy. Aktor był widziany Żabce w okolicach terenu imprezy i również zgodził się zrobić selfie z fanką. Nie ma wątpliwości, że Musiał to prawdziwa gwiazda Open'era 2026, mimo że nie ma go na scenie.

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Plejada gwiazd na Open'er Festivalu 2026

Maciej Musiał to zaledwie początek długiej listy gwiazd, które wybrały się do Gdyni na Open'er Festival 2026. Pojawili się tam już Robert i Anna Lewandowscy, a także Bagi i Magdalena Tarnowska oraz Wojciech Szczęsny i Marina Łuczenko-Szczęsna. Nie mogło zabraknąć influencerek, dla których takie wydarzenia to okazje do pokazywania stylizacji. W Gdyni są już też Maffashion i Jessica Mercedes. Na miejscu widziana była również dziennikarka muzyczna Gabi Drzewiecka. Wśród gwiazd występujących na scenie była Helena Englert, której kibicowała mama Beata Ścibakówna. To dopiero początek Open'era, a więc na pewno pojawi się tam jeszcze więcej znanych twarzy.