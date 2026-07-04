Zaskakujący gest artysty na Open'er Festival 2026! Nick Cave wsparł polską fundację

To w czwartek 2 lipca na Orange Main Stage tegorocznego Open'er Festivalu pojawiła się formacja Nick Cave & the Bad Seeds. Pochodząca z Australii grupa cieszy się w naszym kraju bardzo dużym uznaniem, w dużej mierze właśnie ze względu na koncertową część swojej działalności. Nie da się ukryć, że Nick Cave dysponuje ogromną charyzmą, dzięki której jest w stanie nawiązywać szczególny kontakt z publicznością i niezwykle mocno wpływać na jej emocje. Artysta stara się utrzymywać podczas występów ze swoimi fanami i fankami naprawdę bliskie relacje - na tyle, że podczas Open'era chodził nawet po ich ramionach!

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Wyjątkowy gest Nicka Cave'a na koncercie na Open'erze! To wsparcie dla polskiej fundacji!

Nie każdy jednak zwrócił uwagę na pewien drobny, aczkolwiek niezwykle znaczący element, który znalazł się na scenie w trakcie koncertu zespołu. Mowa o malutkiej, białej, porcelanowej figurce w kształcie słonia, która ozdobiła fortepian Nicka Cave'a.

Więcej na jej temat napisała Fundacja Słonie na Balkonie. Jest to polska organizacja, która zajmuje się wspieraniem dzieci w kryzysie psychicznym, po traumach i stratach, po hospitalizacji na oddziałach psychiatrycznych i w długotrwałej terapii. Jej symbolem jest właśnie mały, biały słonik, którego figurkę artyście dostarczyli organizatorzy wydarzenia, Alter Art, a który on sam ułożył w niezwykle ważnym dla swojego muzycznego świata miejscu.

To jednak nie wszystko! Okazuje się, że Nick Cave zgodził się użyczyć jednego ze swoich najbardziej znanych utworów, Into My Arms, w kampanii fundacji o nazwie "Uwaga, wrażliwe".

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Tajemnicza figurka na fortepianie Nicka Cave’a! To był jak dotąd najbardziej wzruszający koncert @opener_festival Dla nas szczególnie,bo w trakcie koncertu porcelanowa figurka Fundacji Słonie na Balkonie trafiła na fortepian @nickcaveofficial Ilość emocji, jaka rozlała się po tłumie, rozsypała nas na kawałki wrażliwości - doświadczyliśmy straty, buntu, odwagi, potrzeby bliskości i wiary w miłość. Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni, żeby ratować się, kiedy się rozpadamy. Dajemy głos dzieciom w kryzysach psychicznych i odpowiadamy na ich wołanie o pomoc - ratując ich zdrowie i życie. Chyba doskonale to rozumiał Nick Cave, dołączając do tego wyjątkowego projektu i użyczając utworu „Into My Arms” kampanii „Uwaga, wrażliwe” - napisała fundacja w swoich mediach społecznościowych.

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