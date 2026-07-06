Tragiczna śmierć siatkarza w Wenezueli. Ciało Willnera Rivasa i jego rodziny pod gruzami

Kibice i sportowcy otrzymali druzgocące informacje po zakończeniu przeciągającej się akcji poszukiwawczej w zrujnowanej Wenezueli.

Życie stracił Willner Rivas wraz z najbliższymi – małżonką oraz osiemnastomiesięcznym dzieckiem, po tym jak potężny kataklizm zrównał z ziemią ich dom .

. Skala zniszczeń po trzęsieniu ziemi jest gigantyczna, a w gronie tysięcy ofiar śmiertelnych znajduje się spora grupa znanych wenezuelskich atletów.

Polska siatkówką stoi! Odpowiedzi na te pytania powinien znać każdy kibic [QUIZ] Pytanie 1 z 8 Ilu zawodników przebywa na boisku w trakcie gry w siatkówkę? 6 7 8 Następne pytanie

Willner Rivas zginął w trzęsieniu ziemi. CV Guaguas żegna siatkarza

Mieszkańcy całego kraju przez ponad półtora tygodnia z niepokojem obserwowali dramatyczne działania służb ratowniczych w prowincji La Guaira. Z biegiem czasu szanse na uratowanie dowódcy narodowej kadry siatkarzy i jego bliskich stawały się iluzoryczne, a najbardziej pesymistyczne założenia potwierdziły się w niedzielę. To właśnie wtedy w zgliszczach zniszczonej posiadłości natrafiono na zwłoki 31-latka, jego partnerki Mariángel Pérez i małego chłopca o imieniu Theo.

Śmierć utalentowanego gracza została oficjalnie zakomunikowana przez zarząd CV Guaguas, z którym zawodnik sfinalizował niedawno umowę obejmującą występy w hiszpańskich rozgrywkach w latach 2026-2027.

Przeczytaj także: Polacy stłamsili Argentynę w Lidze Narodów! Niewiarygodne, co tam się stało!

Przedstawiciele zespołu przekazali w mediach społecznościowych swoje kondolencje, pisząc: „Potwierdzono, że Willner Rivas, jego żona Mariángel Pérez i ich mały synek Theo zostali znalezieni martwi. Zostali pogrzebani jedenaście dni temu przez trzęsienie ziemi, które spustoszyło Wenezuelę. Z CV Guaguas łączymy się w bólu z jego rodziną”.

Tragiczne wydarzenia miały miejsce 24 czerwca, gdy w to konkretne terytorium uderzyły z ogromną siłą dwa wstrząsy sejsmiczne, osiągające magnitudę na poziomie 7,5 oraz 7,2 w skali Richtera. Odstęp czasowy między nimi wynosił zaledwie 39 sekund, co sprawiło, że poszkodowani byli praktycznie pozbawieni jakiejkolwiek możliwości ewakuacji z walących się obiektów.

Katastrofa w Wenezueli zbiera śmiertelne żniwo. Nie żyją też inni sportowcy

Odejście reprezentacyjnego siatkarza stanowi wyłącznie ułamek dramatu tamtejszego środowiska sportowego, które poniosło gigantyczne straty z powodu morderczego żywiołu. Wśród zmarłych zidentyfikowano m.in. czterech graczy piłki nożnej, w tym osiemnastoletniego Yimverta Berroterána z ekipy Caracas FC, a smutny bilans uzupełnia koszykarz Gilberto Hernández, który również poniósł śmierć w towarzystwie swojej małżonki.

Dokładnie w tym samym czasie, gdy zidentyfikowano zwłoki Willnera Rivasa, ekipy poszukiwawcze natknęły się w ruinach na zmarłe Patricię Salazar i Elianę Alfonzo. Kobiety były odpowiednio partnerką życiową i córką Eliézera Alfonzo, zawodnika uznawanego w przeszłości za prawdziwą ikonę lokalnych rozgrywek baseballowych.

Z dostępnych raportów wynika, że podwójny żywioł odebrał życie ponad 3,3 tys. mieszkańców, a obrażenia odniosło z górą 16 tysięcy obywateli. Eksperci reprezentujący Organizację Narodów Zjednoczonych wskazują zarazem, że status osób zaginionych może dotyczyć nawet 50 tysięcy ludzi, co bezapelacyjnie czyni ten wstrząs sejsmiczny największą klęską żywiołową w państwie na przestrzeni ostatniego stulecia.