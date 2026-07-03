Jennie na Open'er Festival 2026 - setlista i godzina. Co i o której zaśpiewa 4 lipca? Lista piosenek

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-07-03 15:46

Jennie wystąpi w Polsce. Już 4 lipca 2026 roku gwiazda zespołu BLACKPINK wystąpi w Gdyni na Open'er Festival 2026. Fani zastanawiają się, jakie piosenki zaśpiewa przed polską publicznością, a także o której zacznie się jej występ. Przedstawiamy informacje o godzinie koncertu i prawdopodobną lista utworów, które gwiazda k-popu wykona ostatniego dnia Open'era.

Wokalistka Jennie w czarnej bluzce na czerwonym tle. O jej koncercie na Open'er Festival 2026 przeczytasz w Eska.
Autor: Sony Music Polska/ Materiały prasowe Jennie zapowiada powrót.

Jennie w Polsce. Występ ostatniego dnia Open'er Festival 2026

Jennie po raz pierwszy wystąpi w Polsce. Jedna z największych gwiazd k-popu i jedna z członkiń zespołu BLACKPINK zaprezentuje się na Open'er Festival 2026 w Gdyni. Południowokoreańska wokalistka przyjeżdża do naszego kraju w niesamowitym momencie swojej kariery. Od ponad roku cały świat tańczy do jej hitu "Like Jennie" i a "Dracula" Tame Impali w remiksie właśnie z Jennie podbija aktualne listy przebojów. Polscy fani marzą, aby usłyszeć ulubione piosenki na żywo. O której godzinie będzie można zobaczyć występ Jennie na Open'erze 2026? Jakie dokładnie piosenki zaśpiewa? Oto najważniejsze informacje dla posiadaczy biletów na ostatniego dzień popularnego festiwalu.

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Jennie w Polsce 2026 - godzina, harmonogram

Jennie wystąpi na Open'erze już 4 lipca 2026. Fani będą mogli wejść na teren Lotniska Gdynia-Kossakowo i zająć miejsce pod sceną już o godzinie 15:30! Członkini BLACKPINK każe na siebie trochę czekać. Popularna piosenkarka zaśpiewa dla polskiej publiczności o 22:15. Co wykona? Mamy możliwą setlistę jej pierwszego koncertu w Polsce!

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Jennie w Polsce 2026 - setlista, lista piosenek

Oto oficjalna lista piosenek, które Jennie prawdopodobnie wykona na Open'er Festivalu 2026:

  1. "Filter"
  2. "Damn Right" (wersja solo)
  3. "Mantra"
  4. "start a war"
  5. "Handlebars"
  6. "One of the Girls" (wersja solo)
  7. "Love Hangover"
  8. "Dracula" (wersja solo)
  9. "Seoul City"
  10. "F.T.S."
  11. "Lock it Down"
  12. "Heaven"
  13. "ExtraL" (wersja solo)
  14. "with the IE (way up)"
  15. "Starlight"
  16. "little less"
  17. "like JENNIE"
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