Jennie na Open'er Festival 2026 - setlista i godzina. Co i o której zaśpiewa 4 lipca? Lista piosenek

Jennie w Polsce. Występ ostatniego dnia Open'er Festival 2026

Jennie po raz pierwszy wystąpi w Polsce. Jedna z największych gwiazd k-popu i jedna z członkiń zespołu BLACKPINK zaprezentuje się na Open'er Festival 2026 w Gdyni. Południowokoreańska wokalistka przyjeżdża do naszego kraju w niesamowitym momencie swojej kariery. Od ponad roku cały świat tańczy do jej hitu "Like Jennie" i a "Dracula" Tame Impali w remiksie właśnie z Jennie podbija aktualne listy przebojów. Polscy fani marzą, aby usłyszeć ulubione piosenki na żywo. O której godzinie będzie można zobaczyć występ Jennie na Open'erze 2026? Jakie dokładnie piosenki zaśpiewa? Oto najważniejsze informacje dla posiadaczy biletów na ostatniego dzień popularnego festiwalu.

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Jennie w Polsce 2026 - godzina, harmonogram

Jennie wystąpi na Open'erze już 4 lipca 2026. Fani będą mogli wejść na teren Lotniska Gdynia-Kossakowo i zająć miejsce pod sceną już o godzinie 15:30! Członkini BLACKPINK każe na siebie trochę czekać. Popularna piosenkarka zaśpiewa dla polskiej publiczności o 22:15. Co wykona? Mamy możliwą setlistę jej pierwszego koncertu w Polsce!

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Jennie w Polsce 2026 - setlista, lista piosenek

Oto oficjalna lista piosenek, które Jennie prawdopodobnie wykona na Open'er Festivalu 2026: