Open'er 2026 - line-up. Kto wystąpi na festiwalu w Gdyni? [Pełna lista gwiazd]

Open'er Festival 2026 to wydarzenie, na które już teraz czekają tysiące fanów. Ponownie nad Bałtyk zjedzie wielu polskich i zagranicznych artystów cieszących się rzeszami miłośników. W minionych latach na scenach Open'era wystąpiły takie gwiazdy, jak Dua Lipa, Maneskin, Charlie XCX, Sam Smith, Raye czy Linkin Park. Kilka występów podczas ostatniej edycji trafiło po kilkuletniej przerwie na antenę telewizji. Kto pojawi się w Gdyni w 2026 roku? Jak przekazali już organizatorzy, koncerty odbędą się w dniach 1-4 lipca. Bilety są już dostępne w sprzedaży w opcjach jednodniowej, weekendowej i 4-dniowej.

Open'er Festival 2026 - line-up. Kto wystąpi?

Poznaliśmy już kompletną listę artystów, którzy uświetnią kolejną edycję popularnego w Polsce festiwalu. 10 czerwca organizatorzy zaprezentowali grupę ostatnich 25 gwiazd tegorocznej edycji. Do Open'era 2026 dni mogą odliczać fani rocka, gdyż pojawi się na nim legendarna grupa The Cure. Działający od lat 70. brytyjski zespół może się pochwalić wieloma osiągnięciami, a w Gdyni wystąpi w pięcioosobowym składzie. Wśród największych gwiazd z zagranicy pojawi się także Teddy Swims, znany m.in. z hitu "Lose control". Do line-upu dołączyli też m.in. Zara Larsson, LP, Kneecap, JADE, Addison Rae czy Florence + The Machine. Oczywiście, na scenach Open'era nie zabraknie również polskich talentów.

Open'er Festival 2026 - line-up, harmonogram

W line-upie festiwali widnieją dziesiątki wykonawców, którzy pojawią się na nadchodzącej edycji w lipcu. Poniżej prezentujemy - w kolejności alfabetycznej - pełny skład artystów udostępniony przez organizatorów Open'er Festival 2026.

1 lipca 2026:

AVI

Daniel Godson

David Byrne

Drabusheyka

Florence + The Machine

Hela

Joy (Anonymous)

Kasia Lins

Kneecap

Matt Berninger

Natalia Muianga

Skok

The xx

Viagra Boys

Vito Bambino

Zara Larsson

2 lipca 2026:

3 lipca 2026:

Anna von Hausswolff

Bokka

Coals

Ethel Cain

Hyphen Dash

Jehnny Beth

Just Mustard

Kaz Bałagane

Martin Garrix

OKI

Panda Bear & Sonic Boom

Slowdive

Sofi Tukker

Sw@da x Niczos

The Afghan Whigs

The Cure

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Zalia

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4 lipca 2026:

Addison Rae

horsegiirL

JADE

Jennie

Koza & Kuba Więcek

Lordofon

LP

Luvcat

Łaszewo

Omasta

Peggy Gou

PinkPantheress

René

Sadie Jean

Sokół

Teddy Swims

Tomora

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