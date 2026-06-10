Open'er 2026 - line-up. Kto wystąpi na festiwalu w Gdyni? [Pełna lista gwiazd]

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Open'er Festival 2026 to wydarzenie, na które już teraz czekają tysiące fanów. Ponownie nad Bałtyk zjedzie wielu polskich i zagranicznych artystów cieszących się rzeszami miłośników. W minionych latach na scenach Open'era wystąpiły takie gwiazdy, jak Dua Lipa, Maneskin, Charlie XCX, Sam Smith, Raye czy Linkin Park. Kilka występów podczas ostatniej edycji trafiło po kilkuletniej przerwie na antenę telewizji. Kto pojawi się w Gdyni w 2026 roku? Jak przekazali już organizatorzy, koncerty odbędą się w dniach 1-4 lipca. Bilety są już dostępne w sprzedaży w opcjach jednodniowej, weekendowej i 4-dniowej.
Open'er Festival 2026 - line-up. Kto wystąpi?
Poznaliśmy już kompletną listę artystów, którzy uświetnią kolejną edycję popularnego w Polsce festiwalu. 10 czerwca organizatorzy zaprezentowali grupę ostatnich 25 gwiazd tegorocznej edycji. Do Open'era 2026 dni mogą odliczać fani rocka, gdyż pojawi się na nim legendarna grupa The Cure. Działający od lat 70. brytyjski zespół może się pochwalić wieloma osiągnięciami, a w Gdyni wystąpi w pięcioosobowym składzie. Wśród największych gwiazd z zagranicy pojawi się także Teddy Swims, znany m.in. z hitu "Lose control". Do line-upu dołączyli też m.in. Zara Larsson, LP, Kneecap, JADE, Addison Rae czy Florence + The Machine. Oczywiście, na scenach Open'era nie zabraknie również polskich talentów.
Open'er Festival 2026 - line-up, harmonogram
W line-upie festiwali widnieją dziesiątki wykonawców, którzy pojawią się na nadchodzącej edycji w lipcu. Poniżej prezentujemy - w kolejności alfabetycznej - pełny skład artystów udostępniony przez organizatorów Open'er Festival 2026.
1 lipca 2026:
- AVI
- Daniel Godson
- David Byrne
- Drabusheyka
- Florence + The Machine
- Hela
- Joy (Anonymous)
- Kasia Lins
- Kneecap
- Matt Berninger
- Natalia Muianga
- Skok
- The xx
- Viagra Boys
- Vito Bambino
- Zara Larsson
2 lipca 2026:
- Audrey Nuna
- Bassvictim
- Błoto
- Calvin Harris
- Clipse
- Daria ze Śląska
- Dezydery
- DON WEST
- Halsey
- IDLES
- Kasia Sienkiewicz
- Klawo
- Maks Tachasiuk
- Nick Cave & The Bad Seeds
- PIXY
- Ralph Kaminski & My Best Band In The World
- Renee Rapp
- Sobel
- supermodel*
3 lipca 2026:
- Anna von Hausswolff
- Bokka
- Coals
- Ethel Cain
- Hyphen Dash
- Jehnny Beth
- Just Mustard
- Kaz Bałagane
- Martin Garrix
- OKI
- Panda Bear & Sonic Boom
- Slowdive
- Sofi Tukker
- Sw@da x Niczos
- The Afghan Whigs
- The Cure
- ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U
- Zalia
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4 lipca 2026:
- Addison Rae
- horsegiirL
- JADE
- Jennie
- Koza & Kuba Więcek
- Lordofon
- LP
- Luvcat
- Łaszewo
- Omasta
- Peggy Gou
- PinkPantheress
- René
- Sadie Jean
- Sokół
- Teddy Swims
- Tomora
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