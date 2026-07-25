Czarni Antrans Sosnowiec w Lidze Mistrzyń. Kto będzie następnym rywalem polskiej drużyny?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-07-25 20:45

Piłkarki drużyny Czarni Antrans Sosnowiec pewnie awansowały do drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzyń. Zespół rozegrał świetne zawody na własnym obiekcie, deklasując rywalki w dwóch spotkaniach. Kolejny etap kwalifikacji Ligi Mistrzyń zapowiada się jako duże wyzwanie dla mistrzyń Polski.

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Pewny awans mistrzyń Polski do drugiej rundy

W środę mistrzynie Polski rozpoczęły zmagania od zdecydowanej dominacji nad drużyną WFC Nike Lusso. Spotkanie zakończyło się wysokim wynikiem 7:1 dla gospodyń. Najlepszą formą błysnęła Klaudia Miłek, która strzeliła rywalkom z Gruzji aż cztery gole. Do siatki trafiły również Patrycja Sarapata, Oliwia Katowicz oraz łotewska zawodniczka Karlina Miksone. Świetna dyspozycja strzelecka pozwoliła zespołowi z optymizmem przystąpić do kolejnego wyzwania.

W sobotnim starciu polski zespół zmierzył się z irlandzkim Athlone Town. Gospodynie ponownie udowodniły swoją wyższość i wygrały to spotkanie wynikiem 3:1. Bramki dla mistrzyń kraju zdobyły Klaudia Miłek, Patrycja Sarapata oraz Zofia Buszewska. Jedynym trafieniem dla pokonanych popisała się Isabel Ryan w samej końcówce meczu. Sobotnie zwycięstwo przed własną publicznością ostatecznie przypieczętowało awans polskiej drużyny.

Z kim zmierzy się zespół z Sosnowca?

Kolejnym rywalem polskiego zespołu będzie cypryjski Apollon Limassol. Spotkanie zaplanowano na 5 sierpnia, a drużyna z Cypru będzie gospodarzem miniturnieju drugiej rundy eliminacji. W drugim półfinale tej imprezy zagra albańska Vllaznia Szkodra z inną ekipą wyłonioną z wcześniejszych kwalifikacji. Decydujący mecz tego etapu rozegrany zostanie 8 sierpnia. Zwycięzca cypryjskich zmagań awansuje do ostatniej fazy kwalifikacyjnej przed rozgrywkami grupowymi.

Trzecia runda wyłoni ostatecznych uczestników fazy zasadniczej poprzez dziewięć zaciętych dwumeczów. Mistrzynie z Sosnowca rywalizują w ścieżce mistrzowskiej, gdzie przewidziano cztery bezpośrednie starcia. W głównej części rozgrywek wystąpi łącznie osiemnaście zespołów z całej Europy. Finał turnieju zaplanowano na koniec maja na obiekcie PGE Narodowy w Warszawie. Obrończyniami prestiżowego trofeum są piłkarki hiszpańskiej Barcelony, gdzie występuje Polka Ewa Pajor.