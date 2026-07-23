Red Bull 64 Bars Challenge: Zmierz się z 64 wersami i wystąp w TAURON Arenie!

Red Bull 64 Bars Challenge to niepowtarzalna okazja, by zabłysnąć na rapowej scenie. Jeśli masz coś do powiedzenia i potrafisz to ubrać w 64 autorskie wersy, ten projekt jest dla Ciebie. Zwycięzcy Challenge'u staną na jednej scenie z największymi gwiazdami polskiego hip-hopu podczas Red Bull 64 Bars Live.

Red Bull 64 Bars Challenge: Jedna szansa, 64 wersy

Inicjatywa Red Bull 64 Bars Challenge skierowana jest do wszystkich newcomerów, którzy chcą sprawdzić się w formule znanej z kultowego projektu Red Bull 64 Bars. Uczestnicy mają za zadanie przygotować 64 autorskie wersy do specjalnie przygotowanego beatu Kubiego Producenta. Nagranie odbędzie się w mobilnym studiu Red Bull 64 Bars, które odwiedzi Kraków i Warszawę.

Co najważniejsze, każdy ma tylko jedną szansę na zarejestrowanie swojego numeru. Oznacza to brak dubli, poprawek czy dogrywek – liczy się autentyczność i surowe umiejętności. W tekście obowiązkowo musi znaleźć się linijka: „Ze studia na scenę, tylko surowe wersy”. Nagrania realizowane będą w godzinach 12:00–20:00.

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Droga do sławy: Jak wyłaniani są zwycięzcy?

Spośród wszystkich uczestników Red Bull 64 Bars Challenge wyłonionych zostanie trzech zwycięzców. To właśnie oni otrzymają szansę występu podczas wielkiego wydarzenia Red Bull 64 Bars Live, które odbędzie się 24 października w TAURON Arenie Kraków.

Sposób wyboru zwycięzców jest zróżnicowany:

Jednego z nich wybierze sam Tomb, znany raper i ikona sceny.

Drugiego zwycięzcę wskaże jury Red Bulla.

O trzecim zadecydują internauci w otwartym głosowaniu, co daje szansę na wsparcie ulubionego artysty.

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Red Bull 64 Bars Live: Globalny fenomen na polskiej scenie

Red Bull 64 Bars Live to koncertowa odsłona globalnego formatu, który narodził się w 2015 roku w Red Bull Studios w Auckland z inicjatywy nowozelandzkiego rapera Davida Dallasa. Projekt stworzony "od raperów dla raperów" po raz pierwszy przenosi kultową formułę 64 autorskich wersów, bez refrenów i bez kompromisów, ze studia na scenę.

Po sukcesie polskiej serii online, która zadebiutowała w 2024 roku, Polska jest dopiero drugim krajem po Włoszech organizującym Red Bull 64 Bars Live na tak dużą skalę. Hasło „Ze studia na scenę” doskonale oddaje ideę projektu – niezależnie od miejsca nagrania, w centrum zawsze pozostają tekst, flow, technika i osobowość artysty.

24 października w TAURON Arenie Kraków podczas Red Bull 64 Bars Live wystąpią m.in. takie gwiazdy polskiego rapu jak Białas, Paluch, Kaz Bałagane, Kukon, Avi oraz Tomb. Kolejni artyści będą ujawniani w następnych odcinkach Red Bull 64 Bars online, więc warto śledzić aktualizacje!