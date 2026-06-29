Open'er Festival 2026 na TVP! Kiedy i o której oglądać transmisję koncertów m.in. Zary Larson i The Cure?

Open'er Festival to jeden z najbardziej znanych i lubianych polskich festiwali. Przez te wszystkie lata wydarzenie zaczęło cieszyć się renomą na całym świecie, nic więc dziwnego, że przyciąga ono do swojego line-upu największe światowe gwiazdy.

Nie inaczej będzie także i w tym roku! Imprezę, która odbywać się będzie w dniach 1-4 lipca na terenie Lotniska Gdynia-Koskaowo, uświetnią występy takich muzycznych ikon, jak Zara Larsson, Florence + the Machine, The xx, The Cure, Nick Cave &The Bad Seeds, David Byrne, Calvin Harris, Reneé Rapp, Addison Rae czy Teddy Swins.

Nie uda Ci się w tym roku dotrzeć do Gdyni? W takim razie przekazujemy naprawdę ekscytujące wieści! Wybrane koncerty będą transmitowane na żywo - i to za darmo w telewizji!

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Transmisje koncertów z Open'er Festival 2026! Gdzie i kiedy oglądać? [ROZPISKA]

Jak poinformowało już oficjalnie TVP, także i tym roku Telewizja Polska połączyła siły z organizatorami Open'er Festivalu. Dzięki temu właśnie kilka wybranych koncertów będzie można obejrzeć na kanałach TVP. Nie da się ukryć, że w tym roku postawiono na prawdziwe giganty - transmitowane będą występy m.in. Zary Larrson, The Cure czy Addison Rae!

Czyje koncerty, kiedy, o której i w jakiej stacji oglądać? Poniżej dokładna rozpiska:

Zara Larrson - 1 lipca, 18:00, TVP1 i TVP Kultura

The xx - 1 lipca, 22:00, TVP Kultura

Chopin na Open'erze - 2 lipca, 20:30, TVP2

The Cure - 3 lipca, 21:00, TVP1, TVP Kultura, TVP Polonia

Addison Rae - 4 lipca, 18:15, TVP Kultura

Teddy Swims - 4 lipca, 20:00, TVP Kultura

Co ważne, wszystkie koncerty będzie można oglądać także za pośrednictwem vod.tvp.pl. Warto mieć również na uwadze, iż godziny koncertów mogą ulec zmianie.

Open'er 2026 - line-up. Kto wystąpi na festiwalu w Gdyni?