Open'er Festival 2026 na TVP! Kiedy i o której oglądać transmisję koncertów m.in. Zary Larson i The Cure?

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-06-29 13:53

Już 1 lipca rozpocznie się tegoroczny Open'er Festival. Od jakiegoś czasu fani i fanki muzyki zastanawiali się, czy także w tym roku, śladem 2025 roku, organizatorzy wydarzenia połączą siły z TVP w ramach transmisji wybranych koncertów. Okazuje się, że tak właśnie się stało, dzięki czemu widzowie i widzki będą mogli obejrzeć występy prawdziwych gwiazd!

Wokalistka Zara Larsson z blond włosami, patrząca na wprost, z dłonią dotykającą policzka, na tle ciemnego tła. Artystka wystąpi na Open'er Festival 2026, a więcej informacji na ten temat znajdziesz na naszym portalu.
Autor: Universal Music Polska/ Materiały prasowe Zara Larsson wydała nowy singiel.

Open'er Festival to jeden z najbardziej znanych i lubianych polskich festiwali. Przez te wszystkie lata wydarzenie zaczęło cieszyć się renomą na całym świecie, nic więc dziwnego, że przyciąga ono do swojego line-upu największe światowe gwiazdy.

Nie inaczej będzie także i w tym roku! Imprezę, która odbywać się będzie w dniach 1-4 lipca na terenie Lotniska Gdynia-Koskaowo, uświetnią występy takich muzycznych ikon, jak Zara Larsson, Florence + the Machine, The xx, The Cure, Nick Cave &The Bad Seeds, David Byrne, Calvin Harris, Reneé Rapp, Addison Rae czy Teddy Swins.

Nie uda Ci się w tym roku dotrzeć do Gdyni? W takim razie przekazujemy naprawdę ekscytujące wieści! Wybrane koncerty będą transmitowane na żywo - i to za darmo w telewizji!

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Transmisje koncertów z Open'er Festival 2026! Gdzie i kiedy oglądać? [ROZPISKA]

Jak poinformowało już oficjalnie TVP, także i tym roku Telewizja Polska połączyła siły z organizatorami Open'er Festivalu. Dzięki temu właśnie kilka wybranych koncertów będzie można obejrzeć na kanałach TVP. Nie da się ukryć, że w tym roku postawiono na prawdziwe giganty - transmitowane będą występy m.in. Zary Larrson, The Cure czy Addison Rae! 

Czyje koncerty, kiedy, o której i w jakiej stacji oglądać? Poniżej dokładna rozpiska:

  • Zara Larrson - 1 lipca, 18:00, TVP1 i TVP Kultura
  • The xx - 1 lipca, 22:00, TVP Kultura
  • Chopin na Open'erze - 2 lipca, 20:30, TVP2
  • The Cure - 3 lipca, 21:00, TVP1, TVP Kultura, TVP Polonia
  • Addison Rae - 4 lipca, 18:15, TVP Kultura
  • Teddy Swims - 4 lipca, 20:00, TVP Kultura

Co ważne, wszystkie koncerty będzie można oglądać także za pośrednictwem vod.tvp.pl. Warto mieć również na uwadze, iż godziny koncertów mogą ulec zmianie.

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