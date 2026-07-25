Niespodzianka w Pradze. Czeszki za burtą w domowym turnieju

Sensacyjne rozstrzygnięcia w Pradze

Turniej WTA 250 w Pradze, rozgrywany na kortach twardych, przyniósł ogromne niespodzianki. Rozstawiona z numerem drugim Barbora Krejcikova nie zdołała awansować do finału. Czeszka przegrała z Lilli Tagger 7:6 (7-5), 3:6, 6:7 (4-7). Austriaczka ma zaledwie 18 lat i zajmuje 74. miejsce na światowej liście.

To nie koniec złych wiadomości dla miejscowych kibiców. W drugim półfinale Tereza Valentova uległa Ukraince Darii Snigur 6:7 (4-7), 3:6. Tym samym finał turnieju w stolicy Czech odbędzie się bez udziału reprezentantek gospodarzy, co jest sporym zaskoczeniem.

Kto zagra w decydującym meczu?

Niedzielny finał będzie wyjątkowy dla obu zawodniczek. Dla Lilli Tagger i Darii Snigur będzie to szansa na pierwsze zwycięstwo w cyklu WTA Tour. Austriaczka zagrała dotychczas w jednym finale na tym poziomie. Z kolei Ukrainka, mieszkająca na co dzień w Warszawie, w decydującym spotkaniu cyklu zadebiutuje.

Warto przypomnieć, że w 2024 roku w praskim finale triumfowała Magda Linette, pokonując Magdalenę Fręch. W grze podwójnej tegorocznej edycji wystąpiła Weronika Falkowska. Polka w parze z Amerykanką Alaną Smith odpadła jednak w 2. rundzie debla.