Wielki finał turnieju WTA Hamburg. Kto zdobędzie prestiżowe trofeum

Korpatsch z szybkim awansem do finału

Reprezentantka gospodarzy zameldowała się w decydującej fazie rywalizacji. Zawodniczka grająca z numerem piątym w pełni kontrolowała przebieg meczu. Tamara Korpatsch wygrała pierwszą partię 6:1 z Mayar Sherif. Przy stanie 2:0 w drugim secie zawodniczka z Egiptu niespodziewanie skreczowała z powodu bolesnej kontuzji nogi.

Znacznie więcej sportowych emocji przyniósł drugi półfinałowy pojedynek. Obie tenisistki walczyły na korcie przez niemal trzy i pół godziny. Anna Bondar pokonała Elinę Awanesjan z Armenii 7:6 (7-3), 4:6, 7:6 (7-2). Wygrana w tym niezwykle zaciętym spotkaniu zapewniła zawodniczce rozstawionej z numerem czwartym awans do niedzielnej rywalizacji o puchar.

Walka o upragniony tytuł mistrzowski

Sklasyfikowana na 97. miejscu w światowym zestawieniu Węgierka wciąż czeka na pierwsze w karierze zwycięstwo. Tenisistka nie wygrała dotąd żadnego turnieju singlowego w głównym cyklu. Jej jedyny dotychczasowy finał miał miejsce w ubiegłym roku na tych samych kortach w Hamburgu. Korpatsch ma na swoim koncie jeden tytuł wywalczony w 2023 roku w Kluż-Napoce oraz porażkę w tegorocznym finale w Ostrawie.

W niemieckich zmaganiach brała udział również jedna reprezentantka Polski. Polka nie spędziła na turniejowych kortach zbyt wiele czasu. Katarzyna Kawa odpadła w pierwszej rundzie po zaciętym meczu z Hiszpanką Paulą Badosą 5:7, 4:6. Tym samym polska zawodniczka wcześnie zakończyła swój udział w tegorocznej edycji zmagań singlowych na mączce.