ESKA Music Tour zawita do Ełku. Muzyczne święto nad mazurskim jeziorem

Ełk od lat uchodzi za jedno z najciekawszych miast wschodniej części Mazur. Położony nad Jeziorem Ełckim, otoczony wodą, lasami i terenami zielonymi, przyciąga zarówno miłośników aktywnego wypoczynku, jak i tych, którzy szukają chwili oddechu od codziennego pośpiechu.
To miejsce, gdzie natura spotyka się z miejską energią. Ponad pięciokilometrowa promenada biegnąca wzdłuż jeziora zachęca do spacerów o każdej porze dnia, a liczne kawiarnie, restauracje i punkty widokowe sprawiają, że trudno się tu nudzić. W sezonie letnim życie toczy się przede wszystkim nad wodą – na plażach, pomostach i ścieżkach rowerowych.
Miasto stworzone do aktywnego wypoczynku
Ełk jest jednym z tych miejsc, gdzie można zacząć dzień od porannego spaceru nad jeziorem, później wskoczyć na rower, a wieczorem usiąść przy zachodzie słońca z widokiem na taflę wody. Popularnością cieszą się spływy kajakowe rzeką Ełk, rejsy i wypożyczalnie sprzętu wodnego, a także park linowy położony tuż przy jeziorze.
Warto również odwiedzić wieżę widokową, z której rozciąga się panorama miasta i okolicznych jezior. Miłośnicy historii mogą wybrać się do Ełckiej Kolei Wąskotorowej – jednej z najbardziej charakterystycznych atrakcji regionu. Zabytkowy skład przemierzający mazurskie krajobrazy od lat zachwyca turystów odwiedzających miasto.
Dawid Kwiatkowski, T.Love i TEDE na jednej scenie
Tegoroczny przystanek ESKA Music Tour zapowiada się wyjątkowo różnorodnie. Na scenie pojawi się Dawid Kwiatkowski – jeden z najpopularniejszych polskich artystów młodego pokolenia, autor takich hitów jak „Bez Ciebie”, „Proste” czy „Czy wie?”. Wokalista nie zwalnia tempa i nieustannie pracuje nad nowym materiałem, który podbija radiowe listy przebojów.
Rockową energię zapewni legendarny zespół T.Love z Muńkiem Staszczykiem na czele. Grupa wróciła do koncertowania w historycznym składzie i promuje album „Orajt!”, łącząc premierowe utwory z największymi przebojami, które od dekad śpiewają kolejne pokolenia fanów.
Nie zabraknie również mocnego hip-hopowego akcentu. Przed ełcką publicznością wystąpi TEDE – jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny rapowej. O muzyczne tempo wydarzenia zadba także DJ prod. TOLO.
Letni wieczór nad jeziorem pełen muzyki
Koncert odbędzie się 31 lipca na Plaży Miejskiej przy ul. Parkowej. Start wydarzenia zaplanowano na godzinę 18:00. Wstęp jest wolny.
Wydarzenie współfinansowane jest z budżetu Miasta Ełk.
Połączenie koncertów największych polskich gwiazd z niepowtarzalną atmosferą mazurskiego miasta sprawia, że będzie to jeden z tych letnich wieczorów, które na długo zostają w pamięci. Ełk po raz kolejny udowodni, że potrafi zachwycać nie tylko krajobrazami, ale także wydarzeniami przyciągającymi tłumy mieszkańców i turystów.
Tekst sponsorowany