ESKA Music Tour zawita do Ełku. Muzyczne święto nad mazurskim jeziorem

Ełk od lat uchodzi za jedno z najciekawszych miast wschodniej części Mazur. Położony nad Jeziorem Ełckim, otoczony wodą, lasami i terenami zielonymi, przyciąga zarówno miłośników aktywnego wypoczynku, jak i tych, którzy szukają chwili oddechu od codziennego pośpiechu.

To miejsce, gdzie natura spotyka się z miejską energią. Ponad pięciokilometrowa promenada biegnąca wzdłuż jeziora zachęca do spacerów o każdej porze dnia, a liczne kawiarnie, restauracje i punkty widokowe sprawiają, że trudno się tu nudzić. W sezonie letnim życie toczy się przede wszystkim nad wodą – na plażach, pomostach i ścieżkach rowerowych.

Autor: Miasto Ełk/ Materiały prasowe

Miasto stworzone do aktywnego wypoczynku

Ełk jest jednym z tych miejsc, gdzie można zacząć dzień od porannego spaceru nad jeziorem, później wskoczyć na rower, a wieczorem usiąść przy zachodzie słońca z widokiem na taflę wody. Popularnością cieszą się spływy kajakowe rzeką Ełk, rejsy i wypożyczalnie sprzętu wodnego, a także park linowy położony tuż przy jeziorze.

Warto również odwiedzić wieżę widokową, z której rozciąga się panorama miasta i okolicznych jezior. Miłośnicy historii mogą wybrać się do Ełckiej Kolei Wąskotorowej – jednej z najbardziej charakterystycznych atrakcji regionu. Zabytkowy skład przemierzający mazurskie krajobrazy od lat zachwyca turystów odwiedzających miasto.

Autor: Miasto Ełk/ Materiały prasowe

Dawid Kwiatkowski, T.Love i TEDE na jednej scenie

Tegoroczny przystanek ESKA Music Tour zapowiada się wyjątkowo różnorodnie. Na scenie pojawi się Dawid Kwiatkowski – jeden z najpopularniejszych polskich artystów młodego pokolenia, autor takich hitów jak „Bez Ciebie”, „Proste” czy „Czy wie?”. Wokalista nie zwalnia tempa i nieustannie pracuje nad nowym materiałem, który podbija radiowe listy przebojów.

Autor: Materiały prasowe / Materiały prasowe

Rockową energię zapewni legendarny zespół T.Love z Muńkiem Staszczykiem na czele. Grupa wróciła do koncertowania w historycznym składzie i promuje album „Orajt!”, łącząc premierowe utwory z największymi przebojami, które od dekad śpiewają kolejne pokolenia fanów.

Autor: Krzysztof Szlęzak / Materiały prasowe

Nie zabraknie również mocnego hip-hopowego akcentu. Przed ełcką publicznością wystąpi TEDE – jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny rapowej. O muzyczne tempo wydarzenia zadba także DJ prod. TOLO.

Autor: Materiały prasowe / Materiały prasowe

Letni wieczór nad jeziorem pełen muzyki

Koncert odbędzie się 31 lipca na Plaży Miejskiej przy ul. Parkowej. Start wydarzenia zaplanowano na godzinę 18:00. Wstęp jest wolny.

Wydarzenie współfinansowane jest z budżetu Miasta Ełk.

Autor: Miasto Ełk / Materiały prasowe

Połączenie koncertów największych polskich gwiazd z niepowtarzalną atmosferą mazurskiego miasta sprawia, że będzie to jeden z tych letnich wieczorów, które na długo zostają w pamięci. Ełk po raz kolejny udowodni, że potrafi zachwycać nie tylko krajobrazami, ale także wydarzeniami przyciągającymi tłumy mieszkańców i turystów.

Tekst sponsorowany