Dwie sceny, 80 punktów z jedzeniem i wielkie koło. Tak będzie wyglądał letni festiwal w Łodzi

Gdzie odbędzie się Łódź Summer Festival 2026?

Łódź Summer Festival odbędzie się w dniach 24–26 lipca na Łódzkich Błoniach, w zachodniej części miasta. Duża, otwarta przestrzeń pozwoliła organizatorom przygotować największą dotychczasową odsłonę imprezy. Najważniejszymi punktami terenu będą dwie duże sceny: mBank Scena Główna oraz scena Łódź. Wokół nich znajdą się punkty gastronomiczne, strefy relaksu, atrakcje partnerów, zaplecze sanitarne i medyczne oraz przestrzenie, w których uczestnicy będą mogli spędzić czas pomiędzy koncertami.

Wstęp na koncertową część wydarzenia jest bezpłatny. Przed wejściem każdy uczestnik będzie jednak musiał przejść kontrolę bezpieczeństwa, dlatego warto wcześniej sprawdzić zasady dotyczące plecaków, napojów i niedozwolonych przedmiotów.

Gdzie są wejścia na Łódź Summer Festival?

Na teren festiwalu będą prowadziły dwie główne bramy. Najważniejsze wejście znajdzie się od strony ul. Kusocińskiego. To właśnie w jego pobliże będzie dojeżdżała specjalna bezpłatna linia autobusowa 603, kursująca z Piotrkowskiej Centrum. W rejon ul. Kusocińskiego będzie można dotrzeć również tramwajami linii 10 i 12.

Drugie wejście zostanie zlokalizowane od strony ul. Konstantynowskiej, w pobliżu ronda Juszczakiewicza. Niedaleko tej bramy będzie działał jeden z oficjalnych parkingów. Dojazd w ten rejon zapewnią autobusy linii 6, 76 i 80A, a najbliższy wskazywany przystanek znajduje się przy Orientarium ZOO Łódź.

Osoby posiadające pakiety Experience również będą korzystały z wejścia od strony ul. Konstantynowskiej. Przy obu bramach klienci mBanku mają otrzymać specjalne przejścia Fast Track. W piątek wcześniejsze wejście do stref gastronomicznych i partnerskich ma być możliwe w godz. 15.00–16.00, a w sobotę i niedzielę w godz. 16.00–17.00.

Dwie duże sceny na Łódzkich Błoniach

W 2026 roku koncerty będą odbywać się na mBank Scenie Głównej i scenie Łódź. Obie mają obsługiwać duże występy, dlatego uczestnicy powinni wcześniej sprawdzić, gdzie zagrają wybrani artyści.

Na mBank Scenie Głównej pojawią się między innymi Natalie Imbruglia, Bastille, Timbaland, Bedoes 2115, Sean Paul i Mata. Scena Łódź będzie gościć między innymi Rudimental, Dawida Kwiatkowskiego, Anię Dąbrowską, Justynę Steczkowską, Jet i Tedego.

Część koncertów będzie odbywać się równolegle albo rozpoczynać się krótko po zakończeniu występu na drugiej scenie. Warto więc nie tylko zapisać godziny, lecz także sprawdzić układ terenu i zaplanować przejście. Organizatorzy już wcześniej zapowiadali, że zwiększony obszar imprezy ma ułatwić przemieszczanie się publiczności pomiędzy dwiema scenami.

Nie należy jednak zakładać, że po zakończeniu koncertu największej gwiazdy przejście zajmie zaledwie kilka minut. Przy dużym tłumie ruch może zwalniać, dlatego na najważniejsze występy lepiej ruszyć wcześniej.

Jedzenie na Łódź Summer Festival

Jednym z największych elementów festiwalowego miasteczka będzie strefa gastronomiczna. Organizatorzy zapowiadają ponad 80 punktów z jedzeniem rozlokowanych na powierzchni blisko 700 metrów kwadratowych. W menu mają pojawić się kuchnie z różnych części świata, w tym dania inspirowane smakami Francji, Włoch, Wenezueli i Azji. Nie zabraknie również typowych festiwalowych propozycji: burgerów, belgijskich frytek, zakręconych ziemniaków, dań z grilla, sushi i przekąsek na słodko. Zapowiedziano również szeroką ofertę wegetariańską i wegańską. Jedną z gastronomicznych atrakcji ma być marka Kiss the Kuk, której ambasadorem jest raper Kukon.

Przy dużej liczbie uczestników kolejki mogą tworzyć się zwłaszcza wieczorem, przed koncertami headlinerów. Posiłek lepiej zaplanować z wyprzedzeniem, zamiast próbować kupić jedzenie na kilka minut przed rozpoczęciem wybranego występu.

Gdzie będą toalety i punkty medyczne?

Na terenie festiwalu znajdzie się rozbudowane zaplecze sanitarne. Toalety zostaną rozmieszczone w kilku częściach miasteczka, tak aby uczestnicy nie musieli wracać w rejon jednej bramy albo jednej sceny. Przed rozpoczęciem koncertów warto sprawdzić na mapie najbliższą lokalizację toalet. Po zapadnięciu zmroku i przy dużej publiczności orientacja w rozległym miasteczku może być trudniejsza.

Na Łódzkich Błoniach będą działały również punkty medyczne i informacyjne. W razie pogorszenia samopoczucia nie należy próbować samodzielnie przeciskać się przez tłum ani czekać, aż objawy miną. Najlepiej zwrócić się do ochrony, medyków albo pracowników punktu informacyjnego.

Dokładne rozmieszczenie sanitariatów, punktów pomocy, scen i pozostałej infrastruktury należy sprawdzić na aktualnej mapie organizatora, ponieważ poszczególne elementy układu mogą jeszcze zostać skorygowane.

Strefy odpoczynku na Łódź Summer Festival

Na uczestników będą czekały specjalnie przygotowane miejsca do odpoczynku. Strefy partnerów mają oferować miejsca siedzące, aktywności, konkursy i możliwość złapania oddechu pomiędzy koncertami. Jedną z takich przestrzeni przygotuje Rossmann. Strefa będzie działać przez wszystkie trzy dni festiwalu i ma służyć odpoczynkowi oraz regeneracji przed kolejnymi występami.

Na terenie pojawią się również przestrzenie przygotowane między innymi przez mBank, Radio ESKA, Rodeo 2115, Pringles, No.7 oraz markę Jeleń. Łącznie organizatorzy zapowiadają kilkadziesiąt specjalnie zaprojektowanych stref. Wybierając miejsce odpoczynku, warto zwrócić uwagę na to, przy której scenie odbędzie się następny koncert. Przejście przez całe miasteczko tuż przed występem może zająć znacznie więcej czasu niż wcześniej.

Lunapark i 23-metrowe koło młyńskie

Łódź Summer Festival ma być nie tylko koncertem, ale również dużą przestrzenią rozrywkową. W festiwalowym lunaparku pojawią się urządzenia przeznaczone dla osób szukających mocniejszych wrażeń. Jedną z najbardziej widocznych atrakcji będzie koło młyńskie o wysokości 23 metrów. Z jego gondoli uczestnicy będą mogli zobaczyć panoramę miasteczka i publiczności zgromadzonej na Łódzkich Błoniach. Atrakcje lunaparkowe mogą być dodatkowo płatne. Przed skorzystaniem warto sprawdzić ceny, zasady bezpieczeństwa i godziny działania.

Strefa Experience z widokiem na scenę

Osoby, które wykupiły specjalny pakiet Experience, otrzymają dostęp do wydzielonej przestrzeni zapewniającej większy komfort i lepszy widok na mBank Scenę Główną. Strefa ma posiadać własne miejsce do odpoczynku, poczęstunek oraz górny poziom pełniący funkcję punktu widokowego. To rozwiązanie dla uczestników, którzy chcą oglądać koncerty bez stania w najgęstszym tłumie pod sceną. Dostęp do tej części wydarzenia jest płatny i limitowany. Zwykły wstęp na koncerty pozostaje bezpłatny.

Jak nie zgubić się na terenie festiwalu?

Łódzkie Błonia są rozległe, a podczas największych koncertów na terenie może przebywać bardzo dużo osób. Dlatego zaraz po wejściu warto ustalić ze znajomymi konkretny punkt spotkania. Nie powinno to być miejsce bezpośrednio pod sceną ani przy głównej bramie. Lepszym wyborem będzie charakterystyczna strefa partnera, koło młyńskie albo inny łatwo rozpoznawalny punkt zaznaczony na mapie.

W telefonie warto zapisać:

mapę festiwalu,

godziny najważniejszych koncertów,

lokalizację wyjścia,

miejsce spotkania ze znajomymi,

przystanek, z którego planowany jest powrót.

Przy dużej liczbie uczestników sieć komórkowa może działać wolniej, dlatego nie należy polegać wyłącznie na bieżącym przesyłaniu swojej lokalizacji.

Mapa Łódź Summer Festival 2026 – najważniejsze punkty

Przed wejściem na teren należy zlokalizować przede wszystkim:

mBank Scenę Główną,

scenę Łódź,

wejście od ul. Kusocińskiego,

wejście od ul. Konstantynowskiej,

strefę gastronomiczną,

toalety,

punkty medyczne,

punkty informacyjne,

strefy odpoczynku,

koło młyńskie i lunapark,

wyjście prowadzące do przystanku powrotnego.

Tegoroczny Łódź Summer Festival będzie największą odsłoną imprezy. Dwie sceny, ponad 80 punktów gastronomicznych, kilkadziesiąt stref i dodatkowe atrakcje sprawią, że na Łódzkich Błoniach będzie można spędzić wiele godzin. Tym bardziej warto wcześniej poznać układ terenu, zamiast rozpoczynać jego odkrywanie kilka minut przed koncertem ulubionej gwiazdy.