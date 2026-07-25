Górnik Zabrze pokonał Śląsk Wrocław. Kto strzelił decydującą bramkę?

Górnik Zabrze odwraca losy meczu

Początek spotkania należał zdecydowanie do drużyny przyjezdnej. Już w siódmej minucie na listę strzelców wpisał się Przemysław Banaszak, dając prowadzenie wrocławskiemu zespołowi. Rezultat 0:1 utrzymał się aż do zakończenia pierwszej połowy rywalizacji.

Sytuacja na boisku uległa drastycznej zmianie w drugiej części ligowego starcia. W 65. minucie samobójcze trafienie zanotował Jehor Macenko, co pozwoliło zabrzanom doprowadzić do remisu. Zwycięskiego gola na 2:1 dla gospodarzy zdobył w 79. minucie Yvan Ikia Dimi.

Jakie były decyzje sędziego spotkania?

Arbitrem głównym tego zaciętego widowiska był Marcin Szczerbowicz pochodzący z Olsztyna. W trakcie rywalizacji sędzia pokazał łącznie trzy żółte kartki, którymi ukarani zostali Josema i Roberto Massimo z zespołu gospodarzy oraz Ba Lamine reprezentujący barwy gości. Zmagania z trybun stadionu oglądało dokładnie 25 988 widzów.

Obie drużyny dokonały w trakcie meczu wielu roszad taktycznych. W zespole z Zabrza po przerwie na murawie zameldowali się między innymi Roberto Massimo oraz Sondre Liseth, natomiast sztab szkoleniowy wrocławian wprowadził w drugiej połowie chociażby Grzegorza Tomasiewicza i Malaly'ego Dembele.