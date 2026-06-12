Konkurs Piosenki Eurowizji to nie tylko jednorazowe widowisko w maju, ale także platforma, która pomaga artystom w osiągnięciu długofalowego sukcesu. Przekonały się o tym nie tylko takie gwiazdy, jak ABBA, Céline Dion, Julio Iglesias czy Måneskin, ale także szereg innych artystów stale koncertujących dziś w całej Europie. Sprawdzamy, kto w najbliższych miesiącach odwiedzi Polskę.

Eurowizja 2026 za nami. Fani mogą jednak czekać na koncerty

Jubileuszowy, 70. Konkurs Piosenki Eurowizji w Wiedniu z rekordową przewagą wygrał przebój "Bangaranga", który wykonała reprezentantka Bułgarii - Dara. Echa tego wydarzenia nie milkną także w Polsce, gdzie chociażby poznaliśmy szczegóły przyznania najwyżej noty Izraelowi przez polskie jury. W Bułgarii tymczasem ruszyły oficjalnie przygotowania do organizacji przyszłorocznej edycji.

Nim jednak Eurowizja 2027 odbędzie się w tym kraju, fani znad Wisły będą mogli zobaczyć wielu eurowizyjnych wykonawców w Polsce. Jeszcze w 2026 roku koncerty zagrają u nas zwycięzcy konkursu - JJ oraz Loreen, a także zdobywcy drugiego miejsca - Käärijä i Baby Lasagna. Ponadto do Polski w najbliższym czasie przyjadą inne gwiazdy zarówno tegorocznej edycji - reprezentantki Cypru i Szwajcarii, jak i postaci znane z poprzednich konkursów. Nie zabraknie też ikon europopu sprzed lat, dla których Eurowizja zakończyła się eliminacją w półfinale - będą to DJ Bobo i Kate Ryan. Pełną listę z terminami i miejscami zamieszczamy w dalszej części artykułu.

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Gwiazdy Eurowizji zagrają w Polsce - pełna lista

Lato 2026:

Joost Klein (Holandia 2024) - koncerty z czerwca 2026 będą miały nowe daty

18.06.2026 - DJ Bobo (Szwajcaria 2007) - Ergo Arena, Gdańsk/Sopot

19.06.2026 - DJ Bobo (Szwajcaria 2007) - Atlas Arena, Łódź

20.06.2026 - DJ Bobo (Szwajcaria 2007) - Tauron Arena, Kraków

21.06.2026 - alyona alyona (Ukraina 2024) - Ukrainian Family Fest - wstęp wolny, Jazgarzewszczyzna pod Warszawą

22.08.2026 - Jerry Heil (Ukraina 2024) - PULSE OF NATION fest - Progresja, Warszawa

Koncerty od września do grudnia:

13.09.2026 - Antigoni (Cypr 2026) - VooDoo Club, Warszawa

21.09.2026 - JJ (Austria 2025 - zwycięzca) - Niebo, Warszawa

03.10.2026 - Loreen (Szwecja 2012 i 2023 - zwyciężczyni) - Stodoła, Warszawa

11.10.2026 - Veronica Fusaro (Szwajcaria 2026) - Hybrydy, Warszawa

24.10.2026 - Käärijä (Finlandia 2023) - Progresja, Warszawa

25.10.2026 - Käärijä (Finlandia 2023) - Hype Park, Kraków

30.10.2026 - Kate Ryan (Belgia 2006) - Palladium, Warszawa

31.10.2026 - Kyle Alessandro (Norwegia 2025) - Hybrydy, Warszawa

30.11.2026 - Baby Lasagna (Chorwacja 2024) - Palladium, Warszawa

Koncerty w 2027:

05.03.2027 - Erika Vikman (Finlandia 2025) - Proxima, Warszawa

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