Koniec z telefonami na koncertach?! Pomysł zagranicznej gwiazdy może być początkiem rewolucji

Phoebe Bridgers zakazuje telefonów na koncertach

Phoebe Bridgers ogłosiła The Last Tour. Cała trasa będzie odbywać się bez telefonów. Wszystkie smartfony zostaną umieszczone w specjalnych pokrowcach przy wejściu na koncert i będzie można je odblokować dopiero po zakończeniu występu. Co prawda Bridgers nie jest pierwszą dużą artystką, która wprowadza taki zakaz, bo Jack White zastosował tę strategię już podczas całej trasy koncertowej już w 2018 roku, a Paul McCartney korzystał z etui Yondr podczas niektórych kameralnych występów, takich jak jego niespodziewany koncert w klubie Fonda w kwietniu. Mimo to decyzja Bridgers idzie o krok dalej: telefony zostaną zakazane nie dla kilkuset czy kilku tysięcy osób w teatrach, lecz dla ponad 15 tysięcy fanów zgromadzonych na arenach. Dla wielu uczestników koncertów będzie to dobra wiadomość, zwłaszcza dla tych, którzy mają dość zasłanianego widoku przez innych widzów trzymających telefony w górze przez cały występ, aby nagrywać filmy.

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Rewolucja na rynku koncertowym?

Informacja o zakazie używania telefonów na koncertach Phoebe Bridgers podzieliła ludzi na dwa obozy. Jedni są przeciwni, ponieważ nagrania i zdjęcia traktują jako pamiątki, a dodatkowo czują się niepewnie bez możliwości korzystania z telefonu w nagłych przypadkach. Inni są za, ponieważ uważają, że smartfony całkowicie zniszczyły klimat tego typu wydarzeń i fani bardziej skupiają się na nagrywaniu niż na cieszeniu się chwilą. Nie można jednak wykluczyć, że takich rozwiązań będzie więcej jeśli to się sprawdzi. Rok temu świat krytykował pomysł Beyonce, aby organizować rezydentury w kilku miastach zamiast pojedynczych koncertów w wielu miastach. Teraz taką samą metodę zastosowali Harry Styles czy Ariana Grande. Czy Phoebe Bridgers też zacznie nowy trend? Czas pokaże.

Kim jest Phoebe Bridgers?

Phoebe Bridgers to amerykańska wokalistka, autorka tekstów i gitarzystka, ceniona za introspektywne, emocjonalne utwory łączące indie folk, indie rock i alternatywny pop. Zadebiutowała albumem "Stranger in the Alps" (2017), a światowy rozgłos przyniósł jej krążek "Punisher" (2020), nominowany do nagród Grammy. Współtworzy także projekty Better Oblivion Community Center i boygenius.