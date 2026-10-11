Żona Filipa Chajzera już zarabia na Instagramie. Zostanie nową gwiazdą sieci?

Związek Filipa Chajzera i Bianki. Żona prezentera rośnie w siłę na Instagramie

Ceremonia ślubna odbyła się 19 września, kiedy to Filip Chajzer stanął na ślubnym kobiercu z zaledwie dwudziestoletnią Bianką. Relacja tej pary rozwijała się w błyskawicznym tempie, ponieważ poznali się dopiero w lutym podczas tworzenia podcastu. Zaledwie trzy miesiące później, w maju, cieszyli się już statusem narzeczonych.

Znany dziennikarz przez długi czas skutecznie ukrywał twarz swojej partnerki przed światem. Na jego profilach w mediach społecznościowych pojawiały się wyłącznie tajemnicze kadry, ukazujące dłoń lub plecy dziewczyny. Sytuacja zaczęła się zmieniać w miarę zbliżania się terminu ślubu, kiedy to gwiazdor coraz częściej oznaczał prywatne konto swojej wybranki, które zgromadziło wówczas zaledwie trzystu obserwatorów.

Przełom nastąpił zaledwie trzy dni po złożeniu małżeńskiej przysięgi, gdy Bianka Chajzer ostatecznie zrezygnowała z anonimowości. Świeżo upieczeni małżonkowie zainaugurowali projekt o nazwie „Filip i Bianka Chajzer Podcast”. W tym samym czasie instagramowy profil dwudziestolatki został otwarty dla wszystkich internautów, co zaowocowało błyskawicznym przyrostem liczby fanów.

W mgnieniu oka skromna widownia wynosząca trzysta osób powiększyła się do ponad trzydziestu tysięcy, a obecnie żona prezentera zbliża się do progu siedemdziesięciu tysięcy śledzących. Zakochany mąż aktywnie wspiera ją w budowaniu internetowego imperium, wcielając się nawet w rolę jej prywatnego kamerzysty.

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Bianka Chajzer monetyzuje zasięgi. Odrzuciła jednak udział w znanym reality show

Nie minęły nawet trzy tygodnie od wesela, a na koncie młodej żony zaroiło się od sponsorowanych treści. Dwudziestolatka opublikowała w sieci materiał wideo ze spaceru po krakowskim parku Bednarskiego, w którym promowała skórzaną ramoneskę. Zaledwie kilka godzin później na jej profilu wylądowała kolejna współpraca, tym razem dotycząca produktów kosmetycznych.

Wygląda na to, że ukochana byłego gwiazdora telewizyjnego urzeczywistnia marzenia postaci, w którą wcieliła się jesienią zeszłego roku na planie serialu „Ukryta prawda”. Bianka odegrała tam rolę studentki Marty, desperacko pragnącej zostać popularną influencerką. Jej bohaterka nie cofała się przed niczym, by zdobyć rozgłos, a w jednym z odcinków z premedytacją uwiodła i ośmieszyła dwudziestopięcioletniego Jacka, by zyskać internetowe kliknięcia.

Nowożeńcy wyraźnie nie zamierzają marnować czasu i chcą w pełni wykorzystać swoje pięć minut w przestrzeni medialnej. Pojawia się pytanie, czy naturalnym następstwem będzie występ w programie typu reality show. Jeszcze przed ceremonią ślubną Bianka dostała ofertę dołączenia do obsady kolejnej edycji formatu „Królowa przetrwania”. Według zebranych informacji, kobieta nie przyjęła tej propozycji, co jednak nie wyklucza jej przyszłych kroków w branży rozrywkowej.

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