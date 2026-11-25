Anadolu Efes Stambuł przegrał w Hiszpanii z Baskonia Vitoria-Gasteiz 81:86 w 14. kolejce Euroligi koszykarzy. Liderem tureckiego zespołu był kadrowicz Jordan Loyd, który uzyskał najwyższy wskaźnik efektywności w obydwu zespołach wynoszący 23. Naturalizowany Amerykanin przebywał na parkiecie 27 minut i zdobył 16 punktów.

Zawodnik zanotował stuprocentową skuteczność rzutów za dwa punkty, trafiając wszystkie trzy próby, a także wykorzystał 10 rzutów wolnych. Spudłował natomiast dwa rzuty z odległości 6,75 metra, a ponadto zapisał na swoim koncie trzy zbiórki i dwie asysty. Loyd nie znalazł się tym razem w składzie biało-czerwonych na mecze eliminacji mistrzostw świata z Chorwacją i Niemcami.

Innym ważnym graczem Anadolu Efesu był kapitan Chorwatów Dario Sarić, który zdobył 11 punktów i miał 9 zbiórek. Gospodarze z Hiszpanii trafili 11 razy za trzy punkty, podczas gdy koszykarze ze Stambułu zaledwie dwa.

Sytuacja w tabeli. Zbliżają się mecze eliminacji do mundialu

Turecki zespół zajmuje 13. lokatę w 20-zespołowej Eurolidze z bilansem 6-8. Liderem rozgrywek jest Valencia Basket z wynikiem 10-3. Z kolei Dario Sarić ma zagrać w piątek w Gliwicach przeciwko reprezentacji Polski. Obydwa zespoły mają w eliminacjach mistrzostw świata bilans 7-1 i są blisko awansu na mundial.