Wiktor Nowak i anulowany rzut karny. Emocje w meczu Slavia Praga – Villarreal

W środę, 25 listopada, podczas domowego starcia piątej kolejki Ligi Mistrzów z Villarrealem kluczowe wydarzenia z udziałem reprezentanta Polski rozegrały się w 80. minucie. Przegrywająca 0:1 Slavia Praga stanęła wówczas przed idealną szansą na wyrównanie, gdy po upadku polskiego pomocnika w polu karnym sędzia podyktował jedenastkę dla gospodarzy, co wywołało ogromny entuzjazm na trybunach. Radość kibiców i zawodników czeskiego zespołu trwała jednak krótko, ponieważ po analizie VAR decyzja została cofnięta. Arbiter ocenił, że Wiktor Nowak mocno wyolbrzymił całą sytuację, i anulował rzut karny.

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Pomocnik ten z impetem wszedł niedawno do drużyny narodowej i szybko wyrósł na jeden z filarów kadry prowadzonej przez Jana Urbana. Wcześniej zapisał się też na liście strzelców w przegranym 1:2 spotkaniu z Arsenalem Londyn, z którego praski klub mógł czerpać pewną satysfakcję mimo porażki. Ogólnie jednak ekipa ze stolicy Czech należy do najsłabszych zespołów bieżącej edycji Champions League, a do rywalizacji w piątej serii gier przystępowała z dorobkiem zaledwie jednego punktu wywalczonego za remis z Fenerbahce Stambuł.

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Polacy w Lidze Mistrzów. Porażki drużyn Wiktora Nowaka, Oskara Kubiaka i Tymoteusza Puchacza

Drużyna Villarrealu utrzymała jednobramkowe prowadzenie do ostatniego gwizdka. Rozstrzygające trafienie padło w 62. minucie za sprawą Tajona Buchanana, który skierował piłkę do siatki. W 66. minucie szkoleniowiec gospodarzy wprowadził na murawę drugiego z Polaków występujących w Slavii, Oskara Kubiaka, jednak rezerwowy nie zdołał zmienić wyniku rywalizacji.

Wiktor Nowak rozegrał pełne 90 minut. W pełnym wymiarze czasowym wystąpił również Tymoteusz Puchacz w starciu Sabah Baku z FC Barceloną. Polski obrońca nie zaliczy tego występu do udanych, ponieważ zespół z Katalonii rozgromił jego drużynę 4:1, a on sam w dużym stopniu przyczynił się do straty bramek.