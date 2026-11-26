Piłkarze Realu Madryt jako jedyni wygrali wszystkie pięć spotkań w tegorocznej Lidze Mistrzów, pokonując we wtorek PSV Eindhoven 5:1 i zajmując pierwsze miejsce w tabeli z 15 punktami. Broniące trofeum Paris Saint-Germain zremisowało u siebie z Romą 2:2, powiększając swój dorobek do 13 punktów. Oprócz tych dwóch drużyn niepokonany pozostaje jedynie Arsenal, który we wtorek zremisował 1:1 z Borussią Dortmund i znajduje się na siódmym miejscu w klasyfikacji.

W spotkaniu w Paryżu Roma objęła prowadzenie w piątej minucie po strzale Mario Hermoso, ale inicjatywę z czasem przejęli gospodarze. Bramki dla Paris Saint-Germain zdobyli Ilia Zabarny w 31. minucie oraz Ousmane Dembele z rzutu karnego w 62. minucie. Zwycięską serię paryżan przerwał gol Holendra Donyella Malena w 78. minucie, również z rzutu karnego. Pierwszej porażki doznał z kolei Bayern Monachium w rywalizacji na wyjeździe z Lille. Zdziesiątkowany przez kontuzje mistrz Niemiec prowadził od 15. minuty po golu Francuza Dayota Upamecano, jednak gospodarze zdołali wygrać po bramce Ayase Uedy w 62. minucie i samobójczym trafieniu Aleksandara Pavlovica w 65. minucie.

Występy Polaków w piątej kolejce

Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie uległ w stolicy Azerbejdżanu Barcelonie 1:4. Mistrzowie Hiszpanii odnieśli pewne zwycięstwo dzięki bramkom Anglika Anthony'ego Gordona w 31. i 51. minucie, Niemca Karima Adeyemiego w 55. minucie oraz Brazylijczyka Gabriela Jesusa w 60. minucie. Honorowe trafienie dla gospodarzy zanotował reprezentant Rwandy Joy-Lance Mickels w 63. minucie spotkania, w którym Puchacz zagrał od pierwszej do ostatniej minuty.

W Pradze Slavia przegrała z Villarrealem 0:1, a jedyną bramkę na wagę zwycięstwa gości uzyskał Kanadyjczyk Tajon Buchanan w 62. minucie. W zespole gospodarzy Wiktor Nowak rozegrał cały mecz, natomiast Oskar Kubiak wszedł na boisko w 66. minucie.

Decyzje sędziego i pozostałe wyniki

Szymon Marciniak sędziował zakończone wynikiem 2:2 spotkanie pomiędzy Sportingiem Lizbona a Manchesterem United. Arbiter z Płocka podyktował w nim trzy rzuty karne, pokazał czerwoną kartkę pomocnikowi gości Youriemu Tielemansowi i nie uznał jednego gola po analizie wideo. Angielskim ekspertom podpadł, dopatrując się faulu Tielemansa krótko przed tym, jak w pierwszej połowie do siatki trafił Amad Diallo. Obie bramki dla gospodarzy zdobył Kolumbijczyk Luis Suarez w 33. minucie z rzutu karnego i w 80. minucie, nie wykorzystując jeszcze jednego rzutu karnego. Dwa gole dla Manchesteru United strzelił były piłkarz Sportingu Bruno Fernandes, trafiając w 48. minucie z rzutu karnego i w 50. minucie.

Barcelona po zwycięstwie w Baku awansowała na czwarte miejsce w tabeli z 12 punktami, plasując się za Realem, Paris Saint-Germain i Como, które także zgromadziło 12 punktów. Po 12 punktów mają na swoim koncie również Liverpool po gładkiej wygranej 3:0 z Club Brugge oraz Betis Sewilla, który już we wtorek pokonał na wyjeździe Slovan Bratysława 2:0. Inter Mediolan bez kontuzjowanego Piotra Zielińskiego pokonał u siebie VfB Stuttgart 2:0, Atletico Madryt wygrało 2:0 z Vikingiem Stavanger, a Fenerbahce odniosło zwycięstwo 1:0 nad Szachtarem Donieck. Szósta kolejka zostanie rozegrana w dniach 8-9 grudnia.