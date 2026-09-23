Żona Filipa Chajzera ma za sobą telewizyjny epizod. Wcieliła się w żądną sławy influencerkę

Filip Chajzer wziął ślub kościelny z 20-letnią ukochaną

Filip Chajzer zawarł swój pierwszy związek małżeński w 2011 roku ze swoją młodzieńczą miłością. Relacja ta przetrwała zaledwie dwa lata, choć para spędziła ze sobą łącznie dekadę. Obecnie 41-latek niechętnie wraca pamięcią do tamtego okresu. Dziennikarz przeszedł też duchową przemianę, w wyniku której ślub cywilny stracił dla niego jakiekolwiek znaczenie. Z tego powodu w zeszłą sobotę, 19 września, zdecydował się na ślub kościelny, przysięgając wierność przed ołtarzem 20-letniej Biance.

Historia miłości Filipa Chajzera i jego nowej żony rozwijała się w błyskawicznym tempie. Para poznała się w lutym tego roku podczas wspólnej pracy nad podcastem. Już w maju cieszyli się statusem narzeczonych. Początkowo były prezenter TVN starał się chronić prywatność swojej wybranki, pokazując w sieci jedynie fragmenty jej sylwetki. Z czasem jednak zaczął coraz śmielej oznaczać na Instagramie profil partnerki. Do niedawna jej konto było zamknięte dla szerszej publiczności i gromadziło zaledwie około 300 obserwujących.

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Bianka Chajzer zadebiutowała przed kamerą jesienią zeszłego roku

Po ślubie sytuacja uległa diametralnej zmianie, a Bianka Chajzer przestała unikać rozgłosu. W miniony poniedziałek Filip Chajzer opublikował zapowiedź ich wspólnego projektu – „Filip i Bianka Chajzer Podcast”. Cały odcinek z udziałem 20-latki zadebiutował w sieci dzień później, we wtorkowy wieczór. Niemal natychmiast po tej premierze profil Bianki na Instagramie stał się publiczny. Liczba jej obserwujących wystrzeliła w górę i obecnie przekracza 30 tysięcy.

Wszystko wskazuje na to, że młoda producentka ma szansę na karierę w polskim show-biznesie. Z informacji, do których dotarliśmy, wynika, że Bianka Chajzer otrzymała propozycję udziału w kolejnej edycji programu „Królowa przetrwania” jeszcze przed swoim ślubem. Choć zdecydowała się odrzucić tę ofertę, jej medialna przyszłość wydaje się otwarta.

Czuwajni internauci szybko zauważyli, że wtorkowy podcast nie był pierwszym kontaktem Bianki z kamerą. Jesienią ubiegłego roku 20-latka zaliczyła epizod w popularnym serialu paradokumentalnym „Ukryta prawda”. Wcieliła się tam w postać studentki Marty, która była gotowa na wszystko, by zdobyć popularność w sieci jako influencerka. W ramach odcinka jej bohaterka postanowiła uwieść, a następnie upokorzyć 25-letniego Jacka, by zyskać nowe kliknięcia. Ta ryzykowna strategia ostatecznie sprowadziła na nią kłopoty.

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