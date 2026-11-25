W meczu siatkarskiej Ekstraklasy drużyna GKS Katowice pokonała PGE Projekt Warszawa 3:1. Spotkanie rozstrzygnęło się w czterech setach.
Wyniki poszczególnych partii to 25:22, 16:25, 25:23 oraz 25:23.
Składy obu zespołów
GKS Katowice: Aleks Batak, Damian Hudzik, Bartłomiej Krulicki, Michał Superlak, Łukasz Szymański, Wojciech Włodarczyk - Szymon Gregorowicz (libero) - Damian Domagała, Wojciech Ferens, Grzegorz Pająk, Gonzalo Quiroga.
PGE Projekt Warszawa: Bartosz Bednorz, Jan Firlej, Bartosz Gomułka, Bartłomiej Lemański, Jurij Semeniuk, Kevin Tillie - Damian Wojtaszek (libero) - Karol Kłos, Brandon Koppers, Michał Kozłowski, Yuri Romano.