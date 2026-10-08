Były partner Bianki uderza w małżeństwo Filipa Chajzera. Obalono wersję małżonków

Filip Chajzer i Bianka pod lupą. Kiedy narodziło się ich uczucie?

Ślub Filipa Chajzera i Bianki stał się jednym z najgorętszych tematów w mediach na przełomie lata i jesieni 2026 roku. Zakochani regularnie dzielą się historią swojej miłości, która miała rozpocząć się w lutym 2026 r. w trakcie pracy nad podcastem. Wokół ich relacji narosło jednak wiele kontrowersji. Głównym powodem dyskusji jest wiek nowej wybranki 41-letniego prezentera – czy ma ona 19, czy może 20 lat? Wątpliwości budzi również dokładny moment rozpoczęcia ich znajomości oraz twierdzenia, że dziewczyna początkowo nie miała pojęcia, kim jest syn Zygmunta Chajzera. Wątpliwości te postanowił rozwiać mężczyzna, który przedstawia się jako były chłopak Bianki.

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Maciek, były chłopak Bianki Chajzer, ujawnia fakty

Serwis "Pudelek" opublikował relację Maćka, podającego się za byłego partnera Bianki. Zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami Filipa i jego żony, kluczowym momentem w ich związku było spotkanie w studiu w lutym 2026 r. Tymczasem Maciek przekonuje, że był w związku z dziewczyną od sierpnia 2025 r. aż do marca 2026 roku. Mężczyzna zaznaczył, że nawet po wspomnianym lutowym spotkaniu Bianki z prezenterem, wciąż spędzali ze sobą czas.

Sonda Czy kibicujesz nowej relacji Filipa Chajzera? TAK NIE NIE INTERESUJE MNIE TO

Na przełomie lutego i marca wybraliśmy się nad morze. Zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie na plaży

– wyznał informator w/w portalu, przekazując redakcji wspólne selfie ze wspomnianego wyjazdu.

Były partner skomentował także wypowiedzi Bianki Chajzer z jej pierwszego wspólnego podcastu z Filipem Chajzerem. "Świeżo upieczona" żona utrzymywała wtedy, że początkowo zupełnie nie kojarzyła go z telewizją i brała go za naukowca z tytułem doktora, co wyraźnie schlebiało prezenterowi. Maciek jednoznacznie zaprzecza tej wersji.

Czy Bianka znała Filipa Chajzera przed spotkaniem?

Wiedziała, kim jest Filip i że ma przyjść na nagranie. Później opowiadała mi o tym spotkaniu i żartowała, że ją podrywał.

Maciek podważył również oficjalne stanowisko małżonków w kwestii wieku wybranki prezentera.

Ile lat ma Bianka Chajzer? Wiek żony prezentera budzi kontrowersje

Bianka na pewno ma 19 lat

– stanowczo podkreślił rozmówca portalu.

Filip Chajzer odpowiada na doniesienia medialne

Sam Filip Chajzer w udzielanych wywiadach ostro reaguje na publikacje, które uważa za nieprawdziwe. Prezenter stanowczo odcina się od plotek narosłych wokół jego małżeństwa.

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Padło też zresztą jeszcze jedno straszne kłamstwo, które bardzo mocnym cieniem położyło się na moim życiu. Tam skłamano na temat wieku Bianki i to było bardzo niesprawiedliwe (…). Kłamstwo polegało na zaniżeniu wieku mojej żony. To "naście" w mediach zrobiło - pewnie zgodnie z zamierzeniem - straszną burzę

– mówił prezenter, odnosząc się do rewelacji w/w portalu, które rzekomo pochodziły od rodziny dziewczyny.

Ojciec Bianki Chajzer komentuje zamieszanie wokół córki

Staram się unikać informacji na temat córki w internecie, choć jest to trudne. W przestrzeni publicznej pojawiły się zarówno prawdziwe, jak i fałszywe informacje. Mam wrażenie, że każdy w tym kraju ma coś do powiedzenia w tym temacie, ale ja będę ostatnią osobą, która wypowie się w mediach o własnym dziecku

– przekazał Pudelek, cytując słowa mężczyzny.

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