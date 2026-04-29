Wzruszona Doda w kondukcie na pogrzebie posła. Łukasz Litewka zginął w tragicznych okolicznościach

Tragiczny wypadek przerwał życie młodego polityka pochodzącego z Sosnowca. Do koszmarnego zdarzenia doszło w czwartek, 23 kwietnia, na terenie Dąbrowy Górniczej. Samochód osobowy śmiertelnie potrącił posła podróżującego rowerem. Łukasz Litewka był niezwykle ceniony za swoją prospołeczną działalność, szczególnie na rzecz braci mniejszych. Informacja o jego niespodziewanej śmierci wywołała ogromne poruszenie w całym kraju, a jego strata dotknęła również popularną wokalistkę. Doda z zaangażowaniem współdziałała z posłem w walce o dobrostan zwierząt, co przerodziło się w przyjacielską więź. Z tego powodu gwiazda postanowiła osobiście wziąć udział w ceremonii pogrzebowej.

Łukasz Litewka spoczął w rodzinnym mieście. Na państwowym pogrzebie zjawiły się tłumy

Tragicznie zmarły samorządowiec spoczął w swoim rodzinnym mieście, z którym był bardzo zżyty. Ceremonia pogrzebowa zgromadziła w Sosnowcu tłumy poruszonych mieszkańców. Organizatorzy ustawili przed kościołem telebimy, aby wszyscy zgromadzeni mogli uczestniczyć we mszy. Ze względu na państwowy charakter uroczystości, na miejscu pojawili się najwyżsi rangą urzędnicy. Decyzją prezydenta Karola Nawrockiego, zmarłemu przyznano Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, a odznaczenie trafiło prosto do rąk ojca posła. Po publicznej części ceremonii rozpoczął się przemarsz konduktu na miejsce spoczynku 36-latka. Grób cenionego przez tysiące Polaków działacza i parlamentarzysty usytuowano tuż obok miejsca pochówku Aleksandra Widery. Ten zmarły u progu XX wieku medyk stanowił pierwowzór postaci Tomasza Judyma z powieści „Ludzie bezdomni".

Doda rozmawiała z posłem dzień przed tragedią. Piosenkarka osobiście go pożegnała

Obecność Dody na ceremonii pogrzebowej nie była zaskoczeniem: ze zmarłym posłem połączyły ją działania na rzecz zwierząt. Prócz krewnych, współpracowników z ław poselskich oraz najważniejszych urzędników, to ona znalazła się w gronie osób, które towarzyszyły mu w ostatniej drodze. Niezwykle przejmujący jest fakt, że w przeddzień tragicznego wypadku, wokalistka połączyła się z nim na żywo. Miało to miejsce w trakcie internetowej akcji dobroczynnej na kanale twórcy znanego jako Łatwogang. W luźnej konwersacji padło nawet żartobliwe zaproszenie na randkę. Paradoksalnie, tuż po tragicznym wypadku zaangażowanego społecznie posła, dobroczynność internautów przerosła wszelkie oczekiwania: na poczet fundacji Cancer Fighters wpłynęła zawrotna kwota blisko 300 milionów złotych. Wstrząśnięta Doda z trudem kryła emocje podczas uroczystości. Piosenkarka uczestniczyła również w odprowadzeniu trumny na cmentarz, gdzie odbyła się już wyłącznie prywatna ceremonia.

55