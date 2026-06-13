Marcin Gortat i mecz charytatywny w Łodzi. Kto pokonał drużynę gwiazd na parkiecie?

Mecz charytatywny Marcina Gortata z wojskiem

W łódzkiej Atlas Arenie odbyło się wyjątkowe wydarzenie, w którym Marcin Gortat poprowadził zespół gwiazd przeciwko żołnierzom sił powietrznych Sojuszu Północnoatlantyckiego. Rozegrane starcie przyciągnęło na trybuny ponad osiem tysięcy widzów, którzy obserwowali niezwykle wyrównaną rywalizację. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 90:87 dla reprezentacji mundurowych. Zmiana dotychczasowego przeciwnika, czyli Wojska Polskiego, na NATO Team Air Force miała ścisły związek z obchodami dwudziestopięciolecia wstąpienia Polski do paktu.

Była to już jedenasta edycja spotkania, z którego całkowity dochód wspiera działania dobroczynne Fundacji MG13. W tym roku zebrane fundusze pomogą sfinansować wakacyjne wyjazdy dla dzieci żołnierzy poległych na misjach. Wydarzenie stanowiło uroczysty finał dziewiętnastej edycji obozów sportowych, w których łącznie wzięło udział kilkaset dzieci. W trakcie imprezy oddano również hołd rodzinom tragicznie zmarłych polskich pilotów wojskowych.

– Szacunek dla munduru polskiego żołnierza to najważniejsze przesłanie tego meczu. Nigdy nie wiemy, kiedy będziemy ich potrzebowali - powiedział.

– W dzisiejszym świecie jest wiele rzeczy, która nas dzielą, ale jest jedna wspaniała idea, która nas łączy. To jest Wojsko Polskie, to są polskie siły zbrojne i bezpieczeństwo państwa – podkreślił.

Kto zagrał w drużynie Marcina Gortata?

W zespole słynnego koszykarza zaprezentowali się znani przedstawiciele świata sportu, internetu oraz telewizji. Kibice mogli zobaczyć w akcji między innymi siatkarza Tomasza Fornala oraz astronautę Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Na parkiecie pojawili się także aktorzy Mateusz Damięcki i Janusz Chabior, koszykarki Anna Makurat i Helena Danielewicz oraz zawodnik MMA Piotr Kuberski. Ekipę uzupełnili popularni twórcy internetowi i artyści muzyczni.

Główny organizator przyznał, że przygotowanie takiego przedsięwzięcia wymaga coraz większego nakładu pracy oraz sporych poświęceń zdrowotnych. Sama idea promowania koszykówki wśród najmłodszych przynosi jednak ogromne korzyści dla rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży. W tegorocznych treningach wzięło udział ponad 600 adeptów sportu z całej Polski. Przez niemal dwie dekady w wakacyjnej akcji uczestniczyło już ponad dziesięć tysięcy osób.

– Występ w tym meczu to dla mnie bardzo duże wyróżnienie. Jesteśmy z Marcinem z tego samego rocznika. Kiedy byłem studentem chciałem obejrzeć jego mecz w NBA, a dziś możemy grać razem w zespole - powiedział Uznański-Wiśniewski.

– Lubię wszystko, co jest związane z ruchem i bardzo cieszę się, że mogę zagrać z taką ekipą. W mojej drużynie wyróżnia się dwóch zawodników – Marcin Gortat, bo jest największy, a także Bedoes, który gra strategicznie, czyli jest tylko w ataku – dodał youtuber.

- Tu chodzi o ideę, szacunek do munduru. O szacunek do polskiego żołnierza. Kiedy zaczynaliśmy tę rywalizację, czasy były spokojniejsze, a nasi żołnierze byli nazywani najemnikami. Dziś 94 proc. społeczeństwa wierzy polskiemu mundurowi. To jest praca wielu lat, żeby Wojsko Polsko miało taką jakość i taki szacunek – tłumaczył były zawodnik klubów NBA.