Julia Suryś z "Tańca z Gwiazdami" poślubiła przystojnego piłkarza. Kim jest jej ukochany?

Ślub Julii Suryś i Marcina Stromeckiego odbył się w bajkowej scenerii, przyciągając natychmiast zainteresowanie mediów oraz fanów programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Tancerka i piłkarz wyglądali fenomenalnie, a na weselu nie mogło zabraknąć znanych twarzy.

Julia Suryś wyszła za mąż. Tancerka znana z "Tańca z Gwiazdami" związała się z piłkarzem

Tydzień temu ślub wzięli Daria Syta i jej ukochany, Igor Grobelny. Na weselu tancerki znanej z "Tańca z Gwiazdami" i sportowca bawiło się wielu celebrytów. 12 czerwca okazja do świętowania była podobna: inna tancerka z hitu Polsatu też wyszła za swojego ukochanego - sportowca. Julia Suryś w 2021 roku zaręczyła się ze starszym o kilka lat piłkarzem Marcinem Stromeckim. Para stanęła w końcu na ślubnym kobiercu, zachwycając wszystkich zgromadzonych swoim zjawiskowym wyglądem.

Welon z koronką, sztuczne ognie i wielu znanych gości - tak wyglądało wesele

Julia Suryś zwróciła uwagę przede wszystkim dość nietypowym welonem z koronkowymi ozdobami. Poza tym tancerka wybrała suknię ślubną z odsłoniętymi ramionami. Z kolei już na samym weselu duże wrażenie zrobił też symboliczny pierwszy taniec, pięknie wystrojona sala oraz sesja zdjęciowa na czerwonym dywanie. Wśród gości i tym razem nie brakowało gwiazd Polsatu. W tak ważnym dla pary młodej dniu towarzyszyły im m.in. Izabela Skierska, Sylwia Madeńska czy też Ilona Krawczyńska. Fotki znajdziecie w naszej galerii.

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Marcin Stromecki - kim jest mąż gwiazdy Polsatu?

Świeżo upieczony mąż gwiazdy Polsatu ma 32 lata i jest zawodowym piłkarzem. Marcin Stromecki aktualnie należy do klubu ŁKS Łomża. Właśnie na stadionie doszło do pierwszego spotkania sportowca z przyszłą żoną. Jak opowiedziała sama Julia Suryś w rozmowie z prowadzącymi "halo tu polsat", otrzymała zaproszenie na mecz i zabrała ze sobą rodziców. Tam poznała Marcina, którego przez brak okularów pomyliła z kolegą! Dzień później została zaproszona na pierwszą randkę.

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