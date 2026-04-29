Karol Nawrocki podszedł do ojca Łukasza Litewki. Poruszający moment w kościele

Pośmiertne odznaczenie dla Łukasza Litewki

Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o pośmiertnym uhonorowaniu tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki. Zgodnie z komunikatem Kancelarii Prezydenta, polityk został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2026 r. Decyzja ta stanowi wyraz uznania dla jego zasług.

Uroczystości pogrzebowe Łukasza Litewki odbywają się w jednym z sosnowieckich kościołów. Zaraz na początku nabożeństwa przeprowadzono ceremonię wręczenia państwowego orderu. Uroczystość tę poprowadził Piotr Olejniczak, dyrektor Biura Odznaczeń i Nominacji Kancelarii Prezydenta RP.

„Na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Karola Nawrockiego, za wybitne zasługi w działalności publicznej i społecznej, pośmiertnie odznaczony zostaje Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski Łukasz Litewka”

Karol Nawrocki wręcza order ojcu zmarłego posła

Po odczytaniu oficjalnego postanowienia nastąpił wzruszający moment. Prezydent Karol Nawrocki podszedł do Zdzisława Litewki, ojca zmarłego posła, i przekazał mu Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Prezydent, wyraźnie poruszony całą sytuacją, pochylił głowę, składając odznaczenie na ręce ojca polityka. Była to niezwykle podniosła chwila podczas trwającego pożegnania.

Łukasz Litewka zdobył ogromne uznanie dzięki swojej aktywności społecznej i charytatywnej. Założona przez niego fundacja #TeamLitewka niosła pomoc wielu potrzebującym. Wykorzystując siłę mediów społecznościowych, wspierał zbiórki na leczenie chorych dzieci, ratował zwierzęta i angażował się w rozwiązywanie lokalnych problemów. Tragiczna śmierć posła odbiła się szerokim echem nie tylko w środowisku politycznym, wywołując poruszenie w całym kraju.