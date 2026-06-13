Parada Równości z gwiazdami. Mandaryna i Jeżowska udzielały ślubów, Jelonek i Stencel przyszli z narzeczonymi

Parada Równości w Warszawie odbywa się już od ćwierć wieku i choć wciąż budzi wielkie emocje, to bez wątpienia jest jednym z najważniejszych wydarzeń dla polskiej społeczności LGBT+ i jej sojuszników. Na tegorocznej edycji nie zabrakło znanych twarzy, w tym postaci ze świata show-biznesu. Kto bawił się na kolorowym marszu?

Parada Równości świętuje 25-lecie. Tłumy przeszły ulicami Warszawy

Mimo deszczowej pogody 13 czerwca tysiące osób ponownie uczestniczyły w tym wyjątkowym wydarzeniu. Jubileuszowa Parada Równości niezmiennie pokazała, jak tłumy mieszkańców stolicy mogą przy doskonałej zabawie zademonstrować różnorodność, tolerancję i konieczność równego traktowania. Na ulicach Warszawy nie mogło zabraknąć aktywistów ze społeczności LGBT+ czy też polityków, w tym prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego.

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Mandaryna i Majka Jeżowska udzielały ślubów, Jacek Jelonek i Błażej Stencel zabrali narzeczonych

Maszerującym w Paradzie tłumom towarzyszyły także znane postaci ze świata show-biznesu. W Polsce nie brakuje gwiazd, które na przestrzeni lat dokonały wzruszających czy inspirujących coming outów. Społeczność LGBT+ może też jednocześnie cieszyć się wsparciem heteroseksualnych celebrytów, od lat wspierających równość i różnorodność wśród swoich fanów. I tak właśnie Fundacja Równik Praw wpadła na pomysł, by znane sojuszniczki udzieliły parom uczestniczącym w Paradzie Równości symbolicznych ślubów humanistycznych. Przeprowadziły je Mandaryna i Majka Jeżowska!

W tłumie bawiących się uczestników Parady znalazły się też znane pary jednopłciowe: prowadzący program "Koło Fortuny" Błażej Stencel zjawił się razem z narzeczonym, aktorem Kamilem Krupiczem. Również Jacek Jelonek, który zasłynął jako pierwszy uczestnik polskiego "Tańca z Gwiazdami" w parze jednopłciowej, uczestniczył w imprezie z narzeczonym, Oliwierem Kubiakiem. Fotki znajdziecie w naszej galerii.

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