Maryla Rodowicz przypomina historyczny występ na mundialu w Monachium. Fani nie zapomnieli

Rok 1974 na zawsze zapisał się w historii polskiego sportu i rozrywki. To właśnie wtedy Maryla Rodowicz uświetniła ceremonię inaugurującą piłkarskie Mistrzostwa Świata w Monachium. Jej obecność zbiegła się z wyjątkowo udanym dla Polaków startem w zawodach, a piosenka "Futbol, futbol, futbol" zyskała status jednego z największych hitów w repertuarze artystki.

Mundial 1974 to historyczny moment. Reprezentacja Polski zdobyła brąz

Dzięki znakomitym występom na tamtym turnieju na trwałe w pamięci kibiców zapisali się zawodnicy tacy jak Kazimierz Deyna, Grzegorz Lato, Jan Tomaszewski czy Andrzej Szarmach. Reprezentacja prowadzona przez Kazimierza Górskiego najpierw niespodziewanie pokonała Anglików, by później po fali kolejnych sukcesów trafić do meczu o trzecie miejsce. W nim Polska triumfowała nad Brazylią.

Maryla Rodowicz wraca wspomnieniami do Monachium

Kibice do dziś z sentymentem wspominają mistrzostwa sprzed 52 lat. Podczas ceremonii otwarcia Maryla Rodowicz wystąpiła w stylizacji nawiązującej do folkloru, śpiewając utwór "Futbol, futbol, futbol". Słowa do tego hitu napisał Jonasz Kofta, wybitny tekściarz, który zmarł w 1988 roku. Przy okazji tegorocznych mistrzostw w Ameryce Północnej, artystka udostępniła w mediach społecznościowych archiwalne wideo z Monachium. Wokalistka wciąż żywo pamięta ten wyjątkowy moment, co spotkało się z ogromnym entuzjazmem jej fanów w sieci. Internauci zostawili masę pozytywnych komentarzy, wspominając też talent Kofty.

Warto dodać, że w 2013 roku amerykański magazyn "Billboard" przygotował zestawienie muzycznych piosenek związanych z MŚ w Piłce Nożnej i umieścił polski utwór z 1974 roku w czołowej dziesiątce. Choć w przeszłości artystka wyznała, że nie czuła się najlepiej po tym występie i uważała go za wstydliwy, po powrocie do kraju została uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi za promowanie polskiej sztuki za granicą.

Sonda Lubisz piosenki Maryli Rodowicz? Tak Nie Niektóre lubię, niektóre nie