Ekstraklasa koszykarzy dla Legii Warszawa. Kto wygrał trzecie starcie finałowe?

Legia Warszawa obejmuje prowadzenie w finale

Trzecie spotkanie finałowe zakończyło się zdecydowanym zwycięstwem gości ze stolicy. Od samego początku kontrolowali oni przebieg wydarzeń na zielonogórskim parkiecie. Legia Warszawa pokonała Orlen Zastal Zielona Góra z ostatecznym wynikiem 79:63, wygrywając pierwszą kwartę aż 18:7. Zespół gospodarzy próbował odrabiać straty w drugiej odsłonie. Przewaga przyjezdnych z każdą minutą okazała się jednak zbyt duża do zniwelowania.

Po tym cennym zwycięstwie stan rywalizacji w systemie play off wynosi obecnie 2-1 dla warszawskiego zespołu. Walka o tytuł mistrzowski toczy się do czterech zwycięstw. Oznacza to, że gościom brakuje już tylko dwóch wygranych do końcowego triumfu. Gospodarze znajdują się teraz w niezwykle trudnej sytuacji turniejowej. Kolejne spotkanie w ramach tej serii zaplanowano na najbliższy poniedziałek w Zielonej Górze.

Kto zdobył najwięcej punktów w meczu?

W drużynie zwycięzców zdecydowanie wyróżnił się Carl Ponsar. Koszykarz ten skutecznie poprowadził swój zespół do ważnego wyjazdowego triumfu. Lider stołecznej ekipy rzucił aż 22 punkty. Stał się tym samym najskuteczniejszym zawodnikiem całego finałowego spotkania. Ważne wsparcie zapewnił mu również Dominic Brewton, zapisując na swoim koncie 13 oczek.

Gospodarze mieli tego dnia duże problemy z utrzymaniem wysokiej skuteczności rzutowej. Ich najlepszym strzelcem okazał się Chavaughn Lewis z dorobkiem zaledwie 14 punktów. Kolejnym wyróżniającym się graczem Zastalu był Patrick Cartier, który zdobył 13 oczek. Jayvon Maughmer dołożył od siebie 12 punktów dla miejscowej ekipy. Pozostali koszykarze z Zielonej Góry nie zdołali odwrócić losów tego trudnego starcia.