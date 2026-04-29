Tłumy pożegnały Łukasza Litewkę. Najważniejsi politycy w kondukcie żałobnym

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-04-29 15:52

Setki osób uczestniczyły w ceremonii pogrzebowej posła Łukasza Litewki, aby wyrazić wdzięczność za jego dotychczasową pracę i zaangażowanie. Wśród zgromadzonych znaleźli się czołowi przedstawiciele polskiej sceny politycznej, w tym prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą, szef rządu Donald Tusk oraz marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. W kondukcie żałobnym maszerowali również m.in. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Katarzyna Kotula, Magdalena Biejat, Tomasz Trela, Krzysztof Gawkowski, a także parlamentarzyści Mariusz Błaszczak i Grzegorz Płaczek, towarzysząc zmarłemu w jego ostatniej drodze.

Polacy żegnają Łukasza Litewkę. Kondukt żałobny
Polacy żegnają Łukasza Litewkę. Kondukt żałobny Polacy żegnają Łukasza Litewkę. Kondukt żałobny Polacy żegnają Łukasza Litewkę. Kondukt żałobny Polacy żegnają Łukasza Litewkę. Kondukt żałobny
Pośmiertne odznaczenie dla Łukasza Litewki. Prezydent wręczył order ojcu posła

W sosnowieckim kościele pw. św. Joachima pojawiły się najwyższe władze państwowe, w tym prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. W trakcie wzruszającej ceremonii zmarły parlamentarzysta został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za szczególne osiągnięcia w pracy społecznej i publicznej. Wyróżnienie to z rąk głowy państwa przyjął ojciec polityka, Zdzisław Litewka. Pod koniec nabożeństwa przemówienie wygłosił Włodzimierz Czarzasty, który w przejmujących słowach wspomniał charakter i postawę zmarłego, wywołując ogromne poruszenie wśród uczestników mszy.

Polacy żegnają Łukasza Litewkę. Kondukt żałobny
Tłumy na pogrzebie w Sosnowcu. Kondukt żałobny z udziałem polityków

Po zakończeniu uroczystości w świątyni uformował się ogromny pochód, który przemaszerował na cmentarz, by odprowadzić zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku. Ze względu na ogromną liczbę osób pragnących oddać hołd posłowi, sznur żałobników wydawał się nie mieć końca. W tłumie podążającym za karawanem zauważyć można było wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego, Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk oraz Włodzimierza Czarzastego. Warto dodać, że trumnę z ciałem Łukasza Litewki przykryto biało-czerwoną flagą, a podczas jej wnoszenia do kościoła zgromadzeni zareagowali oklaskami.

