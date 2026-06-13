Żużlowe ME. Polacy wywalczyli awans we Włoszech

Trudne warunki na torze w Lonigo

Zawody we włoskim Lonigo wygrał Czech Jan Kvech, a kwalifikację do cyklu żużlowych mistrzostw Europy zdobyło łącznie sześciu najlepszych zawodników. Obok Czecha awans wywalczyli Maciej Janowski, Piotr Pawlicki, Przemysław Pawlicki oraz dwaj reprezentanci Danii: Mikkel Michelsen i Rasmus Jensen. Turniej został przedwcześnie zakończony ze względu na fatalny stan nawierzchni toru.

Po rozegraniu czterech serii startów najwyżej sklasyfikowanym Polakiem był Maciej Janowski, który uzbierał dziewięć punktów i zajmował drugie miejsce. Bracia Piotr i Przemysław Pawliccy zgromadzili po siedem punktów, plasując się odpowiednio na piątej i szóstej pozycji. Paweł Przedpełski z wynikiem pięciu punktów był dziewiąty i nie uzyskał awansu.

Kto wystąpi w mistrzostwach Europy?

Zły stan toru we Włoszech spowodował przedłużające się prace porządkowe po trzeciej i czwartej serii wyścigów. Ostatecznie organizatorzy zrezygnowali z rozegrania 17. biegu, zaliczając rezultaty z 16 gonitw jako ostateczne. W tegorocznych mistrzostwach Europy wystąpi również dwóch innych Polaków: Patryk Dudek, triumfator cyklu z 2025 roku, oraz Kacper Woryna, czwarty zawodnik poprzedniego sezonu.

Zgodnie z regulaminem do cyklu automatycznie awansowało sześciu najlepszych żużlowców z ubiegłorocznej edycji. Organizatorzy dysponują jeszcze trzema stałymi dzikimi kartami, co daje szansę na poszerzenie polskiej reprezentacji. Zmagania o tytuł najlepszego żużlowca w Europie obejmą cztery turnieje. Rywalizacja rozpocznie się 18 lipca w Zielonej Górze, a kolejne zawody odbędą się w Guestrow (5 września), Rzeszowie (19 września) i Pardubicach (2 października).