Maja Chwalińska walczy o dziką kartę na Wimbledon. Polka czeka na decyzję

Maja Chwalińska zagra w głównym turnieju Wimbledonu? PZT interweniuje

Znakomita postawa na paryskich kortach Rolanda Garrosa wywindowała 24-letnią zawodniczkę na 21. lokatę w światowym zestawieniu WTA. Ten awans nie gwarantuje jej jednak bezpośredniego startu w głównej części londyńskich zawodów. Listę zgłoszeń zamknięto jeszcze przed rozpoczęciem rywalizacji we Francji, kiedy to reprezentantka Polski znajdowała się poza pierwszą setką rankingu, co pozwalało jej wyłącznie na start w eliminacjach.

Przedstawiciele Polskiego Związku Tenisowego postanowili zareagować na tę sytuację. Władze krajowej federacji wysłały do organizatorów brytyjskiego turnieju oficjalne pismo z prośbą o przyznanie Polce specjalnej przepustki, dzięki której ominęłaby konieczność przedzierania się przez turniej kwalifikacyjny.

Nadzieje na pozytywne rozpatrzenie wniosku uległy poprawie na skutek nieoczekiwanych przetasowań na liście zgłoszeń. Z udziału w imprezie wycofała się Weronika Kudermietowa, a w jej miejsce weszła Francesca Jones. Brytyjka była wcześniej traktowana jako główna faworytka do otrzymania jednej z dzikich kart od organizatorów, więc jej awans zwalnia jedno wolne miejsce do dyspozycji władz turnieju.

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Oficjalny portal londyńskiego turnieju poinformował, że ogłoszenie pierwszych nazwisk posiadaczy dzikich kart zaplanowano na tydzień rozpoczynający się 15 czerwca. Te wyróżnienia trafiają zazwyczaj do sportowców, którzy nie zakwalifikowali się z urzędu na podstawie aktualnego rankingu WTA, ale zyskali uznanie w oczach komitetu sterującego imprezą.

Przy rozdzielaniu tych przepustek pod uwagę brane są między innymi historyczne osiągnięcia na trawiastych kortach w Londynie. Ważną rolę przy przyznawaniu dzikich kart odgrywają również kwestie marketingowe i potencjalne zainteresowanie ze strony brytyjskiej publiczności.

Zmagania w głównej drabince tegorocznego Wimbledonu potrwają od 29 czerwca do 12 lipca. Tydzień przed startem właściwej rywalizacji ruszą zmagania kwalifikacyjne, w których polska tenisistka weźmie udział w przypadku ostatecznego odrzucenia wniosku o dziką kartę.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Maja Chwalińska regeneruje obecnie siły po wyczerpującym, trzytygodniowym maratonie w Paryżu. Zawodniczka wyjechała na krótki urlop poza granice kraju, gdzie cieszy się słoneczną pogodą w gronie najbliższych i relaksuje się przy rozwiązywaniu ulubionych krzyżówek.