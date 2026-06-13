Roksana Węgiel zaśpiewała na chrześcijańskim festiwalu. Uwagę przyciągała jej obcisła kreacja

Roksana Węgiel znana jest z dużej otwartości w kontakcie z fanami czy mediami, gdzie otwarcie porusza nurtujące internautów kwestie dotyczące życia prywatnego, złych doświadczeń w karierze, problemów zdrowotnych związanych z cukrzycą czy też relacji z Bogiem. Wokalistka z Jasła często pojawia się na imprezach promujących wartości chrześcijańskie, czego najnowszym przykładem jest jej niedawny koncert w Toruniu. Tamtejsza publiczność mogła podziwiać nie tylko jej umiejętności wokalne, ale również kreację współgrającą z tytułem wykonywanego utworu. Czy jednak była dobrze dobrana na takie wydarzenie?

Roksana Węgiel nie ukrywa przywiązania do wiary. Chętnie występuje na chrześcijańskich świętach

Triumfatorka pierwszej odsłony programu „The Voice Kids” oraz Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci w 2018 roku nigdy nie kryła, że religia wyznacza kierunek jej działań. Młoda piosenkarka regularnie wspomina o swoim mocnym zakorzenieniu w katolicyzmie, nie unikając pytań o sprawy duchowe. Z tego powodu propozycja udziału w toruńskim festiwalu Song of Songs spotkała się z jej ogromnym entuzjazmem. Na scenie ważnej dla chrześcijan imprezy zaprezentowała zgromadzonym kompozycję „Błękit”, która odnosi się właśnie do tematu wiary.

"Nie ukrywam, że wiara od zawsze była moją siłą. Nawet pisząc płytę, która wychodzi już 19 czerwca, bazowałam na swoich najważniejszych wartościach. Piosenka ‘Błękit’ jest o Bogu. Wydaje mi się, że po prostu Bóg działa nawet przez takie rzeczy, przez jakieś sytuacje. Miałam przeczucie, żeby napisać piosenkę o Bogu, która może nie będzie w tak dosłowny sposób opowiadała o wierze" - powiedziała Roxie w rozmowie z serwisem "Newsmax Polska".

11

Odważna stylizacja wokalistki przykuwała wzrok

Choć umiejętności muzyczne piosenkarki zostały docenione przez widownię, sporym echem odbił się również strój zaprezentowany w trakcie koncertu. Roksana Węgiel już wielokrotnie musiała mierzyć się z krytyką dotyczącą jej rzekomo zbyt śmiałego wizerunku, który według niektórych nie pasuje do głęboko wierzącej osoby. Krytycy zarzucają jej wybieranie ubrań niezgodnych z deklarowanymi wartościami religijnymi. Piosenkarka wielokrotnie zaznaczała w mediach, że w pełni akceptuje swój wygląd i chętnie go eksponuje, z dystansem traktując negatywne komentarze.

Podczas wykonywania utworu „Błękit” wokalistka zaprezentowała się w mocno przylegającej do ciała sukience, do tego odsłaniającej ramiona i plecy. Taki wybór garderoby może wywołać dyskusję o stosowności stroju do wydarzenia o charakterze religijnym. Jedno jest pewne: sama artystka odnalazła się w nim znakomicie. Jak myślicie? Czy ta stylizacja faktycznie nie pasowała do okazji? Zdjęcia znajdziecie w przygotowanej galerii.

Sonda Czy Tobie również zdarza się wspominać ślub Roxie Węgiel i Kevina Mgleja? Tak, myślę o nim przy każdym śniadaniu Nie, nigdy Może kiedyś mi się zdarzyło Bez komentarza