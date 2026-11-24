Zaczynała w "Szansie na Sukces", ale przełomowy okazał się Internet. Margaret jest jedną z największych gwiazd polskiego popu od kilkunastu lat i wciąż czymś zaskakuje. W najnowszym wydaniu magazynu "ESKA Story" artystka opowiedziała o swoim podejściu do własnego ciała oraz tego, jak nie zawsze decydowała się na kroki, które do końca jej odpowiadały.

Margaret królową metamorfoz

Piosenkarka w pierwszych latach kariery słynęła jako blondynka. Jasny kolor włosów był wręcz jej znakiem rozpoznawczym. Z czasem Margaret zaczęła jednak eksperymentować - zarówno z fryzurami i modą (ukończyła policealną szkołę w tej dziedzinie), jak i z muzyką, do której włączyła ballady czy duety z raperami. Ostatnio piosenkarka znowu zaskoczyła - najpierw do czerwonej fryzury dodała grzywkę, a później pojawiła się w półfinale "Tańca z Gwiazdami" znowu jako blondynka.

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Zmiany włosów, różne style. Piosenkarka nie zawsze była w pełni wierna sobie

Mimo odważnych zmian w życiu i samej karierze muzycznej - Margaret nie ukrywa, że nie wszystko, na co decydowała się w przeszłości, jej służyło. W wywiadzie dla magazynu "ESKA Story" wróciła pamięcią do preselekcji do Eurowizji 2016, w których wystartowała z numerem "Cool me down".

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Choć wcale nie była zainteresowana udziałem i jego skutki odbiły się na zdrowiu, to jednak podjęła się konkursu dla potencjalnego sukcesu.

To się wydarzyło w ramach tych preselekcji do Eurowizji w 2016 roku. Pamiętam, że tuż przed tą Eurowizją bardzo się rozchorowałam. Prawdopodobnie to było psychosomatyczne, bo nigdy nie chciałam tam być, ale rozumiałam, że to była dla mnie ogromna szansa. Miałam zapalenie krtani. W połączeniu z ogromną presją i sugerowaniem, że mam wielkie szanse coś tam zdobyć, ta choroba i poczucie, że muszę coś udowodnić, nie zadziałało najlepiej - wyznała w "ESKA Story".

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Margaret: "moje ciało chce beztroskiego tańca". W "ESKA Story" opowiedziała o kobiecości

W rozmowie z Maksem Kluziewiczem artystka wspomniała, że dziś patrzy na wiele spraw w swojej pracy inaczej. Piosenkarka inaczej traktuje kwestię ciała i wyglądu - zamiast narzędzia do sukcesu stawia na luz i beztroskę.

Często je [ciało - przyp. red.] bagatelizuję, podnoszę mu poprzeczkę, oceniam i nie doceniam - to najczęściej! Przez lata używałam swojego ciała - jak narzędzia - jak czegoś, co ma dowozić, być bezkolizyjne, ciche, szybkie, zwrotne. Używałam go, jakby było tylko opakowaniem. [...] Moje ciało było środkiem transportu, kluczem do kariery, dowodem, kartą wstępu. Wszystko musi, nic nie może. Aż wróciłam do bazy. I usłyszałam - poluzuj gacie! Moje ciało chce beztroskiego tańca z dala od średniowiecznej moralności. Moje ciało chce przyjemności bez tłumaczeń - mówi artystka.

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