Roksana Węgiel doskonale sprawdza się w roli żony. W 2024 roku wokalistka poślubiła autora tekstów piosenek Kevina Mgleja, z którym poznała się dwa lata wcześniej, podczas sesji w studiu nagraniowym. Co ciekawe - przyszły mąż wokalistki początkowo nie był entuzjastycznie nastawiony względem współpracy z księżniczką polskiego popu. Obawiał się, że będzie bardzo gwiazdorzyć.

Bardzo nie chciałem iść na tę sesję, ja zrzuciłem tę sesję, [powiedziałem - przyp. red.], że nie przyjdę. [...] W którymś momencie uważałem, że Roksana będzie bardzo gwiazdorska. W ogóle zacznijmy od tego, co jest dziwną rzeczą, że ja średnio miałem pojęcie, jak duży sukces muzyczny Roksana już na tamtym etapie odniosła - wyznał w "ESKA Story".

Dziś Roxie i Kevin tworzą zgrany duet zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Mglej nie tylko pisze z nią nowe utwory, ale doradza jej jako manager, korzystając ze swojego wieloletniego doświadczenia.

Kevin Mglej kończy 30 lat

Lada moment, bo już 17 grudnia, Kevin Mglej skończy 30 lat. W rozmowie z Eską Roxie wyjawiła, jak zamierza świętować z mężem ten wyjątkowy dzień. Przygotowania do niego trwały właściwie przez cały dobiegający końca rok!

Roxie Węgiel po finale „Szansa na sukces”

Roxie Węgiel to żona na medal

W rozmowie z Eską piosenkarka przyznała, że ma już plan na 30. urodziny swojego męża, Kevina. Nie chciała jednak zdradzić szczegółów.

A, mamy plan. Nie, nie powiem, nie zdradzam, ale będzie fajnie - wyznała Roxie.

Ukochany gwiazdy może liczyć na niespodziankę. Wokalistka przez cały rok rok przygotowywała się do ważnego dla nich oboje dnia i zamierza spełnić wszystkie jego marzenia.