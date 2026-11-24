Czy Izabela Kuna wygra "Taniec z Gwiazdami"? Wielu fanów zastanawiają bardzo wysokie oceny jurorów, mimo że sami zwracają oni uwagę na techniczne braki w występach aktorki na parkiecie. Iwona Pavlović, która już raz odniosła się do zarzutów faworyzacji Kuny, ponownie wyjaśniła w rozmowie z Eska.pl, czym kierowała się przy kontrowersyjnej punktacji w półfinale.

"Taniec z Gwiazdami". Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz przeszli do finału

W półfinale pary zatańczyły najpierw improwizowaną sambę, po czym - w drugiej serii występów pojawiły się wykonania solowe. Po zsumowaniu wszystkich głosów jury i publiczności dwie pary przeszły prosto do finału, a spośród pozostałych - tylko dwie mogły przejść przez dogrywkę. Decyzją Wygody, Wieniawy, Maseraka i Pavlović z show pożegnali się Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka. Finalistami są:

Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz - para nr 2

Helena Englert i Roman Osadchiy - para nr 4

Dominik Rupiński i Estelle François - para nr 7

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz - para nr 12.

Iwona Pavlović ocenia jive Kuny: "swingowy, w takim slow motion"

Szczególne emocje wzbudził solowy występ najstarszej uczestniczki sezonu. Izabela Kuna wykonała jive, który spotkał się z krytycznymi ocenami widzów. Sama Iwona Pavlović powiedziała jej wprost podczas półfinału, że choć nie umie tańczyć - i tak czaruje, po czym przyznała jej aż 9 punktów.

W rozmowie z Maksem Kluziewiczem dla Eska.pl z reguły surowa jurorka "Tańca z Gwiazdami" wyjaśniła, na czym polega ta budząca wątpliwości sytuacja. Izabela Kuna zdaniem Pavlović wcale nie zrobiła poważnych błędów!

Iza Kuna będzie moim studium. Studium psychologiczno-tanecznym - jak to się dzieje... Nie można dać jej mniej, bo jednak ona wychodzi tak z wszystkich jakichkolwiek ram. Wbrew pozorom ona miała takie małe błędy, wcale nie miała dużych. Ona miała jive'a bardziej swingowego, w takim slow motion. Jak zatańczyła krok podstawowy, to ja nawet zrobiłam oczy, bo to był jeden z lepszych kroków. Tam jest taka prawidłowość, że trzeba pierwszy krok malutki, drugi duży, ona to wszystko zrobiła - objaśniła Czarna Mamba.

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Nie umie tańczyć, ale dostała 9 punktów od Pavlović?

Odnosząc się do swojej własnej wypowiedzi w kierunku aktorki, Iwona Pavlović podkreśliła, że nie można skupiać się wyłącznie na technice w programie, który jest rozrywkowy. Jak wytłumaczyła dla Eska.pl, wielu ekspertów tanecznych przyznaje jej w zakulisowych rozmowach rację, jeśli chodzi o Izabelę Kunę.

Ja, mówiąc o tym nieumieniu tańca, nie mówiłam konkretnie o dzisiaj, bardziej mówiłam o takim jej całokształcie. Rzeczywiście, moim zdaniem w pewien sposób nie jest jakaś taka zachwycająca technicznie. Natomiast jest tak intrygująca, jest tak ciekawa, jest tak inspirująca, jest tak artystyczna, że nie wolno pozbawić, szczególnie w programie "Taniec z Gwiazdami", oglądania takich osób w dalszych odcinkach - powiedziała jurorka.

Ja wiem, że publiczność mi mówi, że tak nie powinno być, że powinna być zawsze ta sama reguła. No nie do końca, bo nawet na turnieju tańca śmiem twierdzić, że czasami może wygrać para, która będzie odrobinę słabsza technicznie, ale która złapie sędziów za serce. [...] To nie jest tak, że ja inną miarą ją oceniam - tą samą. Tylko ona ma coś, czego inni nie mają - dodała Pavlović.

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