Jutta Leerdam i Jake Paul pławią się w luksusie podczas podróży do Nowego Jorku

Jutta Leerdam łączy status gwiazdy sportu z wizerunkiem ikony stylu, swobodnie funkcjonując w świecie pełnym blichtru i bogactwa. Gdy wywalczyła złoty medal olimpijski, jej narzeczony i popularny youtuber Jake Paul podarował ukochanej samochód marki Bentley o wartości 400 tysięcy dolarów. Zakochani często wspólnie zwiedzają świat, a niedawno polecieli ze swoimi psami prywatnym odrzutowcem do Nowego Jorku.

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Największe zainteresowanie wzbudziło jednak nie samo wystawne życie pary, lecz ubiór holenderskiej zawodniczki. Łyżwiarka świetnie potrafi wyeksponować swoją atletyczną figurę za pomocą kreacji, które na długo zapadają w pamięć jej wielbicieli.

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Jutta Leerdam bez biustonosza na Instagramie. Fani komentują jej stylizacje

Szczególne emocje wzbudziła fotografia przedstawiająca spacerującą po miejskich ulicach Leerdam. Sportsmenka założyła klasyczne niebieskie dżinsy oraz białe, mocno przylegające do ciała body, pod którym nie miała stanika. Ten pozornie nieskomplikowany strój wyraźnie zaznaczył jej sylwetkę i przyciągnął wzrok ponad 6 milionów użytkowników obserwujących jej profil na Instagramie.

Holenderka zaprezentowała w sieci również inną kreację. Na wieczorne wyjście łyżwiarka założyła bardzo krótką sukienkę bez ramiączek, odsłaniającą jej długie i zgrabne nogi. Pod publikacją szybko pojawiły się liczne wyrazy zachwytu ze strony internautów.

Jeden z fanów ocenił w komentarzu, że to „Najgorętsza modelka na świecie”. Kolejny z obserwujących użył gry słów nawiązującej do nazwiska zawodniczki i napisał krótko „Jutta LeerDAMN”. Trzeci z komentujących podsumował natomiast jej wpis słowami „Życie jak w bajce”.

Reakcje te potwierdzają, że Jutta Leerdam odnosi sukcesy nie tylko na torze łyżwiarskim, ale równie skutecznie potrafi przyciągać uwagę fanów swoją urodą poza obiektami sportowymi.

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