W minionych dniach kwestia dalszych losów selekcjonera stanowiła główny temat dyskusji wokół drużyny narodowej. Zamknięcie zmagań w ramach Ligi Narodów wywołało falę pytań dotyczących oceny dotychczasowych działań szkoleniowca oraz dalszego kierunku rozwoju kadry. Wszelkie znaki zapytania miało zlikwidować osobiste spotkanie trenera z szefem piłkarskiej federacji.

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Cezary Kulesza podjął decyzję. Jan Urban zachował posadę

Wtorkowe rozmowy pomiędzy Janem Urbanem a Cezarym Kuleszą zostały sfinalizowane. Panowie przeanalizowali podczas nich dotychczasowe rezultaty osiągane przez kadrę, bieżące położenie zespołu oraz strategię na nadchodzące miesiące. Po tej analizie prezes PZPN postanowił nie przeprowadzać roszad na funkcji selekcjonera.

W praktyce taka decyzja przesądza o tym, że Jan Urban wciąż będzie odpowiadał za rezultaty Biało-Czerwonych oraz za proces przygotowawczy drużyny do walk w eliminacjach do turnieju Euro 2028.

Rewolucja w sztabie Jana Urbana. Nowe wyzwania przed reprezentacją Polski

Utrzymanie posady przez trenera gwarantuje ciągłość jego pracy z kadrą, jednak jak przekazał Mateusz Borek, sztab szkoleniowy współpracujący z Janem Urbanem czeka prawdziwa rewolucja.

Postanowienie prezesa Cezarego Kuleszy definitywnie ucina wszelkie domysły na temat losów selekcjonera. Po potencjalnie gorących rozmowach Jan Urban udał się na obiad, a po posiłku wyjechał z siedziby federacji. Teraz przed trenerem stoi zadanie skompletowania zaktualizowanego sztabu oraz nakreślenia planów gry drużyny narodowej na kolejny rok.