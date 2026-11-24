Michał Wiśniewski i Mandaryna wrócili do siebie latem tego roku. Lider Ich Troje poinformował o tym fakcie za pośrednictwem mediów społecznościowych.

I jeszcze jedna najważniejsza rzecz na koniec. Jak już wiecie, o co chodzi. To jest kwestia tego. Jestem z Mandaryną i "zdradziłem z nią Polę". Nie wiem, w styczniu, nie wiem, kiedy. Ale ani w styczniu, ani w marcu, od kiedy się rozstaliśmy, tylko zaczęliśmy się spotykać pod koniec czerwca tego roku. Trochę zostaliśmy wepchnięci w swoje ramiona przez całą tę sytuację i bardzo się z tego powodu cieszę. Być może te pięć lat razem i 21 lat osobno pozwoli nam pewne rzeczy zrozumieć, przeanalizować i zrobić inaczej. Nieważne, czy dacie nam szansę, czy nie, my to po prostu zrobimy - powiedział na udostępnionym nagraniu.

Wiśniewski i Mandaryna znowu razem!

Ogłoszenie związku z Michałem zbiegło się z rozpoczęciem "Tańca z Gwiazdami". Marta może liczyć na wsparcie ukochanego w trakcie trwania jej przygody z show. Wiśniewskiego nie zabrakło na widowni, gdy starała się o awans do finału programu. Artysta nie ukrywa, że czeka na koniec show. W końcu poza tańcem jest też realne życie.

Ona stara się oczywiście żonglować czasem, na ile to jest możliwe, ale fajnie, że to będzie ostatni odcinek, bo chyba wszyscy chcemy wiedzieć, w jakim miejscu jesteśmy - powiedział w rozmowie z Eską.

Wiśniewski o braku Mandaryny w domu. Zapomniał o rocznicy ich ślubu!

Ale wtopa Wiśniewskiego! Zapomniał o rocznicy z Mandaryną

Michał i Mandaryna mają wspólne plany po zakończeniu "Tańca z Gwiazdami". Artysta wyjawił, że zobaczymy ich razem podczas Sylwestra! Zanim jednak nastąpi koniec roku, ważna rocznica, o której lider Ich Troje wyraźnie zapomniał. Zapytany o to, jak zamierzają świętować 10 grudnia, nie krył zmieszania.

A co jest 10 grudnia? - zapytał.

Gdy reporter Eski przypomniał mu o 23. rocznicy ślubu w Kirunie, transmitowanego przez TVN, Wiśniewski wypalił:

A, serio? No, ja jestem facetem, nie pamiętam takich rzeczy. 10 grudnia są przede wszystkim urodziny mojego brata, Kuby. Ale no dobra, 10 grudnia. Ja myślę, że na razie zadbajmy o ten minimalizm, żebyśmy do tego czasu przestali żyć "Tańcem z Gwiazdami". O, i to będzie punkt pierwszy. A później, bo wiadomo, mam nadzieję, że nie jestem ciężarem, tylko wsparciem, ale "Taniec z Gwiazdami" jest ciężarem, jest olbrzymim wyzwaniem, jest podobnie jak "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" jednym z najtrudniejszych polskich programów. No i cóż, trzymamy kciuki, żeby w finale Marta się zrealizowała, bez względu na wynik.