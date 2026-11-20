Magda Gessler - restauratorka i ikona telewizji, która zrewolucjonizowała polską gastronomię po powrocie do kraju w latach 90. Dziś gwiazda TVN-u to przede wszystkim prowadząca "Kuchenne rewolucje" i jurorka w "MasterChefie", której znakiem rozpoznawczym jest burza blond loków. Nie zawsze tak było!

Magda Gessler w młodości

Ostatnio restauratorka podzieliła się z fanami wspomnieniami z dzieciństwa. Kiedy miała trzy lata, zamieszkała w Bułgarii, gdzie opiekowała się nią niania Olga. To między innymi ona zaszczepiła w małej Magdzie pasję do kuchni. Teraz Magda Gessler ze wzruszeniem wspomina tamte czasy, co udowodniła wpisem zawierającym zdjęcie z dzieciństwa.

Ikoniczne loki restauratorki. Czy są naturalne? Tak się zmieniały jej włosy

Gdy w 2010 roku ruszyły "Kuchenne rewolucje", właścicielka cenionych w Warszawie restauracji absolutnie nie spodziewała się skali zainteresowania, jakie wzbudził jej program. Od ponad piętnastu lat Magda Gessler jest więc nie tylko ekspertką wśród restauratorów, ale też autorytetem w mediach i absolutną ikoną telewizji w Polsce.

Wielu fanów nie pamięta jednak, jak zmieniała się jej flagowa fryzura, a niektórzy nie wiedzą nawet, że mimo naturalnych blond loków - gwiazda wspiera się doczepami.

Zawsze miałam loki, ale nigdy nie miałam tyle. Nie da się ukryć, że do programów, wtedy, kiedy występuję, mam założone dziesięć doczepów. To są zagęszczone włosy. Mój naturalny kolor jest taki sam. Może trochę jest siwych, ale dajemy radę - mówiła Magda Gessler w programie "Autentyczni".

Krótkie i z doczepami, wyprostowane i zakręcone, skromne i bujniejsze - ewolucję fryzur surowej restauratorki możecie zobaczyć w naszej galerii poniżej.

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Magda Gessler boi się operacji plastycznych. Inaczej dba o swój wygląd

Magda Gessler nie ukrywa też, że uwielbia wyraziste kolory oraz stawia na naturalność. Sama jest przeciwko operacjom plastycznym, których po prostu się boi. Mimo że dowiedziała się o medycznych wskazaniach dla zabiegu na powiekach, woli radzić sobie makijażem. Restauratorka nie szczędzi też sobie odpowiednich kremów i relaksujących masaży.

Boję się operacji plastycznych. Szczerze powiem, że powinnam sobie wyciąć powieki, a wolę robić to makijażem i ciemnym cieniem, bo jest to bezbolesne. Poza tym, ja nie mogę mieć przerwy na regenerację, bo kręcę "Kuchenne rewolucje", a gojenie się powiek to jest skandaliczna niemożność - zdradziła "Super Expressowi".

Sonda Czy Magda Gessler nadaje się na jurorkę "Tańca z Gwiazdami"? TAK NIE