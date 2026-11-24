• Noc andrzejkowa kojarzy się głównie z wróżbami matrymonialnymi, jednak istnieją również dawne przesądy, których złamanie może odebrać szansę na udany związek.

• Zgodnie z tradycją niektóre niepozorne decyzje, w tym wizyta w salonie fryzjerskim, mogą sprowadzić na kobietę pecha i oddalić perspektywę znalezienia miłości.

• Sprawdź zestawienie zaskakujących czynności, których lepiej bezwzględnie unikać w nocy z 29 na 30 listopada, aby nie przekreślić swoich planów na szczęśliwe zamążpójście.

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Andrzejki 2026 a wizyta u fryzjera. Dlaczego ścięcie włosów przynosi pecha w miłości?

Andrzejki w 2026 roku tradycyjnie obchodzimy w nocy z 29 na 30 listopada, kiedy to od pokoleń odprawia się rozmaite wróżby. Historycznie zwyczaj ten był zarezerwowany głównie dla niezamężnych kobiet, które za pomocą rytuałów chciały sprawdzić swoje szanse na rychłe spotkanie partnera, a nawet poznać dokładny termin własnego ślubu. Właśnie z tego powodu panny z ogromnymi emocjami i nadzieją próbują odczytać swoją przyszłość. Do najchętniej wybieranych zabaw należy przelewanie wosku, organizowanie wyścigu butów, obieranie jabłek oraz przekłuwanie kartek z zapisanymi imionami. Znacznie mniej mówi się jednak o tym, że z tą datą wiążą się także konkretne przesądy andrzejkowe. Według nich singielki marzące o uczuciu muszą tego dnia unikać określonych zachowań. Na czele listy zakazów znajduje się wizyta u fryzjera i skracanie włosów. Dawne wierzenia głoszą, że taki zabieg w ten wyjątkowy wieczór gwarantuje niepowodzenie w sprawach sercowych oraz przekreśla widoki na zbudowanie trwałej relacji.

Przesądy na andrzejki 2026. Czego nie wolno robić w noc z 29 na 30 listopada?

Lista andrzejkowych przesądów jest całkiem długa, a jej głównym tematem są oczywiście relacje damsko-męskie oraz poszukiwanie uczucia. Aby nie ściągnąć na siebie nieszczęścia i pecha, w nocy z 29 na 30 listopada należy wystrzegać się kilku konkretnych zachowań.

• Uważaj, aby w ten wieczór nie rozsypać soli. Jeśli jednak dojdzie do tego przez przypadek, trzeba szybko przerzucić drobinki prawą dłonią za lewe ramię, co pozwoli odwrócić zły los.

• Podczas obierania jabłka pilnuj, by jego skórka pozostała w całości. Jej przypadkowe przerwanie zwiastuje niepowodzenia w sprawach sercowych.

• Zrezygnuj z poruszania trudnych oraz bolesnych dla otoczenia wątków, zwłaszcza gdy rozmowa schodzi na kwestie dotyczące uczuć i relacji.

• Andrzejki to zły moment na organizację ceremonii zaślubin. Listopad traktowany jest jako czas refleksji nad przemijaniem i śmiercią, dlatego nie pasuje do hucznego świętowania, a zawarcie małżeństwa w tym terminie ma przynieść nowożeńcom pecha.

• Zachowaj ostrożność przy korzystaniu ze świec w trakcie wróżenia. Nie należy ustawiać ich w pozycji poziomej ani dopuszczać do ich przewrócenia, gdyż wróży to same kłopoty.