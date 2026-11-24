Jan Tomaszewski ostro krytykuje Cezarego Kuleszę za decyzję w sprawie Jana Urbana

W wywiadzie dla „Super Expressu” Jan Tomaszewski ostro skrytykował najnowsze postanowienie władz piłkarskiej centrali. Były reprezentant uważa, że związek powinien podjąć radykalne kroki i natychmiast zakończyć współpracę z obecnym selekcjonerem, którego umowa wygasa wraz z końcem eliminacji do Euro 2028.

„Uważam, że to zła, błędna decyzja. Byłem za tym, żeby Janowi Urbanowi podziękować i jak najszybciej przedstawić nowego selekcjonera” – powiedział legendarny golkiper.

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Rozmówca z rezygnacją przyznał jednocześnie, że ostateczny głos w tej sprawie należał do szefa PZPN, przez co dalsze spory są już całkowicie bezcelowe.

„Pamiętajmy, że była to decyzja Cezarego Kuleszy i możemy gadać, suszyć zęby, a i tak nic nam do tego” – ocenił z goryczą były bramkarz.

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Jan Tomaszewski stawia wymagania Janowi Urbanowi przed marcowym zgrupowaniem

Były kadrowicz zaznaczył, że po ogłoszeniu decyzji związkowych władz najważniejsze jest błyskawiczne zreformowanie sposobu działania reprezentacji. Domaga się on stworzenia zgranego kolektywu zamiast przypadkowej grupy graczy powoływanych jedynie za pojedyncze przebłyski formy.

„Oczekuję od selekcjonera zmian. Oczekuję powołania w marcu drużyny, a nie zbieraniny piłkarzy” – grzmi Jan Tomaszewski.

Oberwało się także „wszelkiej maści ekspertom”, którzy w jego ocenie bezpodstawnie forsują niektórych graczy do drużyny narodowej zaledwie po jednym udanym zagraniu.

„Trzeba z tym skończyć!” – wzywa były zawodnik. – „Nie mają pojęcia o tym, jak zawodnicy prezentują się na co dzień, a wpychają piłkarzy do kadry, bo ci raz prosto piłkę kopną. Ja tego nigdy nie będę robił”.

Zdaniem byłego bramkarza Jan Urban musi spożytkować okres poprzedzający marcowe mecze na bardzo intensywne działania z potencjalnymi reprezentantami kraju.

„Do czasu marcowego zgrupowania, selekcjoner powinien pracować z zawodnikami online. Rozmawiać, odwiedzać ich, selekcjonować. Lepiej poznawać. Wszystko po to, by wróciła drużyna, taką jaką mieliśmy ponad rok temu podczas meczu z Holandią” – tłumaczy ekspert.

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Jan Tomaszewski stawia ultimatum Janowi Urbanowi i zarządowi PZPN

Jan Tomaszewski wyraźnie zaznacza, że wiosenne spotkania będą ostatecznym sprawdzianem zarówno dla samego trenera, jak i całej piłkarskiej federacji. W przypadku kolejnego rozczarowania oraz braku wyraźnej poprawy stylu gry konsekwencje będą musieli ponieść absolutnie wszyscy decydenci.

„Jeśli w marcu dalej tej drużyny nie będzie, winni będą wszyscy. Nie tylko Urban i piłkarze, ale też Cezary Kulesza i cały zarząd” – przestrzega popularny „Tomek”.

Takie obawy mają solidne podstawy w dotychczasowych statystykach. 64-letni szkoleniowiec objął stery reprezentacji w lipcu 2025 roku, ale jego ostatnie wyniki są bardzo słabe. W całym 2026 roku prowadzona przez niego kadra wygrała tylko dwa z dziesięciu meczów, przegrała walkę o mundial i uplasowała się na trzeciej pozycji w grupie Ligi Narodów, przez co do eliminacji Euro 2028 przystąpi z odległego, trzeciego koszyka.